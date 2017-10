Svědectví o brutalitě těžkooděnců. Twitter zaplavila videa z ulic Barcelony

Barcelona Brutalita, násilí a stovky zraněných. Nedělní referendum o nezávislosti Katalánska provázely mnohé brutální a krvavé střety mezi policejními těžkooděnci a zájemců o účast v referendu. Svědectví o policejní brutalitě v Katalánsku zaplavila internet a sociální sítě. Podle katalánské vlády si zranění z potyček s těžkooděnci odnesly stovky lidí, na straně strážců pořádku bylo podle policie zraněno 11 osob.

Katalánci si měli v neděli odhlasovat v referendu o nezávislosti autonomního regionu. Brzy poté, co se začalo hlasovat okolo deváté hodiny ráno, přišly první zprávy o střetech mezi voliči a pořádkovými silami španělské policie.



Záhy se na sociálních sítích, zejména pak na Twitteru, začala objevovat virálně sdílená videa zaznamenávající brutální postup španělské policie vůči účastníkům referenda.

Jedno z nejsdílenějších videí ukazuje zásah ve škole Ramon Llull v Barceloně, kde byla otevřena jedna z volebních místností. Je patrné, že na jednoho z mužů policista naskakuje s nataženou nohou, několik žen je ze školních prostor vytaženo za vlasy. „Začali tlačit a vytahovat lidi ven. Poté prolomili i další dveře a dostali se dovnitř. Vzali hlasovací lístky a urny. Lidé pak vůbec nevěděli, co mají dělat, protože policie byla všude, před nimi i za nimi. Začali nás tahat ven, často i za krk,“ řekl svědek událostí Martí Pont britskému webu deníku Guardian.



Spanish gov has lost the moral battle for 1-2 generations. The question is whether @EU_Commission will lose it as well. #catalanreferendum pic.twitter.com/e6OjSMe4mT — Sergi Pardos (@sergipardos) 1. října 2017

Podobně násilný zákrok, včetně úderů do obličejů, ukazuje i následující video.

#barcelona #referendum #CatalanReferendum stupid spanish policeman beating unarmed woman because she want to vote ! shame pic.twitter.com/z1RL5veoKq — Crottaz Finance (@crofin67) 1. října 2017

Španělský novinář Héctor Juanatey zveřejnil videozáznamy, jak policie násilně odstraňuje voliče z volebních místností na Guinardově trhu v Barceloně. Mnozí z nich měli patrně po zásahu problém opět se postavit na nohy.



Que no se le olvide a nadie.



Iban-a-votar pic.twitter.com/9KkF7BTw6h — Héctor Juanatey (@hectorjuanatey) 1. října 2017

Katalánská vláda uveřejnila informaci, že již okolo jedenácté hodiny v neděli bylo zraněno a záchrannými složkami ošetřeno nejméně 38 lidí, a to kvůli „represím ze strany španělské policie“. Podle barcelonské starostky Ady Colauové se však během dne číslo vyšplhalo na více než 460 lidí, několik z nich prý bylo podle katalánské vlády v kritickém stavu.

Španělská vicepremiérka Soraya Saénzová de Santamaría však prohlásila, že policie zasáhla v Katalánsku proti nedělnímu referendu profesionálně, pevně a přiměřeně. Podle vicepremiérky cílem nebyli samotní voliči, ale materiál určený k zajištění hlasování.

Woman: I'd really like to vote in #CatalanReferendum, please.



EU Storm Trooper: Lemme introduce you to my baton! pic.twitter.com/KjMwD6Aj3Y — BostonBobblehead (@DBloom451) 1. října 2017

„Jakákoliv diskuse o legálnosti hlasování ztrácí smysl, když policisté bijí lidi,“ okomentoval dění v Katalánsku jeden z uživatelů Twitteru.



Toda discusión sobre la legalidad del voto pierde sentido cuando hay policías golpeando gente. #CatalanReferendum pic.twitter.com/iAi79YNM4s — Julio Núñez ✖ (@julioamx) 1. října 2017

Katalánská vláda obvinila španělskou policii za postoj proti voličům ve stylu „jděte si pro ně“. Katalánský ministr zahraničí Raul Romeva uvedl: „Zahájili jsme kontakt s EU o porušování základních lidských práv, které tu samou Evropskou unii ohrožují.“ Vyzval evropské instituce, aby odsoudily násilí páchané na „evropských občanech“.

Následující video zachytilo muže, který po násilném zacházení policie dostal záchvat.

pic.twitter.com/Ix7HAIosfl Heartbreaking: Elderly man gets panic attack after being violently treated by a police officer.#CatalanReferendum — Breaking News (@newnewspage) 1. října 2017

Organizace Guardia Civil (Občanská stráž) na twitterovém svém účtu na sociální síti Twitter rovněž zveřejnila jedno z mnoha videí prokazující brutalitu proti účastíkům katalánského referenda. Policie tvrdí, že „policisté odolávají obtěžování a provokaci“ při plnění svých povinnosti „ve jménu obrany zákona“, napsal britský list The Guardian.

La Guardia Civil resiste el acoso y las provocaciones ejerciendo con proporcionalidad sus funciones en defensa de la Ley#EstamosporTI pic.twitter.com/7ztW5NupEW — Guardia Civil (@guardiacivil) 1. října 2017

Nejvíce svědectví pochází z Barcelony, přesto ale existují i videozáznamy odjinud. Ty následující zachytily násilí v Geroně, katalánském městě o téměř 90 tisíc obyvatelích.

These scenes from Girona where people are just wanting to vote! Note no crowd violence or missiles! #PeacefulProtest #CatalanReferendum pic.twitter.com/A40AKyREqc — David O'Neill (@daveoneill84) 1. října 2017

Novinářka z rádia Catalonia Mar Riera Sola uveřejnila video, na níž španělská policie brání referendu ve vesnic Sant Iscle de Vallalta, která se nachází zhruba 50 kilometrů severovýchodně od Barcelony.

Další video, sdílené platformou WikiLeaks i jejím zakladatelem Julianem Assangem odhaluje dění v jedné z volebních místností, kam vtrhla španělská policie a zabavila všechny hlasovací urny i hlasovací lístky. Voliči jim hlasitě vzdorují a zpívají: „My budeme hlasovat!“