‚Má země mě potřebuje.‘ Katalánci začínají stát fronty na referendum o své nezávislosti

BARCELONA Obyvatelé Katalánska v neděli brzy ráno začali vytvářet fronty u míst, která mají sloužit jako volební místnosti při nedělním referendu o nezávislosti regionu na Španělsku. Informovala o tom agentura Reuters. Španělská centrální vláda hlasování označila za nezákonné a snaží se mu zabránit.

Podle místních médií však organizátoři hlasování už do některých volebních místností umisťují volební urny a připravují hlasovací lístky.

Centrální vláda poslala do oblasti policejní posily, aby hlasování zmařily. Podle Reuters v neděli časně ráno z barcelonského přístavu vyrazila do ulic katalánské metropole zhruba stovka policejních dodávkových automobilů. Panují obavy, aby se situace nevymkla kontrole a nepropuklo násilí. Katalánci na některých místech už začali chránit vstupy do volebních místností pro případ, že by policie chtěla hlasování bránit.

Katalánská vláda zároveň v neděli ujistila občany, že v referendu o nezávislosti mohou hlasovat v jakékoli volební místnosti, pokud ty jejich budou zavřené.



V sobotu policisté zablokovali přes polovinu z více než 2300 škol, jejichž třídy měly v neděli sloužit jako volební místnosti. Několik desítek škol naopak obsadili občanští aktivisté usilující o uspořádání referenda. Hlasování má začít v 09:00 SELČ a skončit ve 20:00 SELČ, jeho organizátoři však vyzvali Katalánce, aby se před volebními místnostmi začali shromažďovat už od 07:30 SELČ.

‚Nevíme, co se bude dít.‘

„Vstala jsem brzy, protože má země mě potřebuje,“ citoval Reuters pětašedesátiletou důchodkyni, která již v pět ráno stála se zhruba stovkou dalších lidí před jednou z barcelonských škol. „Nevíme, co se bude dít, ale musíme tu být,“ dodala.

Místní televizní stanice TV3 v neděli odvysílala reportáž, v níž ukázala volební urny a hlasovací lístky, které jsou připraveny ve volebních místnostech na předměstí Barcelony. Španělský list La Vanguardia informoval o prvních hlasovacích v urnách i v dalších několika centrech Katalánska.

Podle průzkumů podporuje nezávislost pouze kolem 40 procent Katalánců. Pro uskutečnění referenda je nicméně většina obyvatel regionu, ve kterém žije zhruba 7,5 milionu lidí, píše Reuters.