Svět se zhroutí, nebo vznikne nová civilizace, tvrdí futuristický mnich

PRAHA Bruno Marion je futuristický mnich a teoretik chaosu. Vystudoval matematiku, radí vrcholným manažerům společností, jako je Airbus či Nestlé, a věří, že svět se dostal za bod zlomu a do stavu chaosu. Snaží se však lidstvu pomoci se z tohoto stavu dostat. Pomůže nám prý i jen malá změna návyků u každého člověka. V Česku vystoupí na fóru Meltingpot v rámci Colours of Ostrava.

Lidovky.cz: Média a ostatně i vy sám se prezentujete jako „futuristický mnich“, co to znamená?

Mám kamaráda, který mi nedávno řekl, že už to pochopil, aniž by mi kdy položil tu otázku. Řekl mi: „Vždyť je to jednoduché. Mnich pochází ze slovo mono, tedy jednotlivec, a futurista, protože se koukáš do budoucnosti.“ Tato definice se mi moc líbila. Popravdě nevím, proč se mi tak říká. Možná proto, že se oblékám do černé.

Do značné míry to však odpovídá mému životu. Z jedné části se věnuji budoucnosti, jezdím na konference, píši knihy, střetávám se se zajímavými lidmi a z druhé části trávím hodně času o samotě ve svém domě v Ardeche. A ani jedna z těchto částí by nemohla fungovat bez té druhé.

Meltingpot Inspirativní řečníci, zajímavé přednášky, možnost diskuse - to je ve zkratce mezinárodní fórum Meltingpot v rámci Colours of Ostrava, které se uskuteční od 18. do 21. 7. 2018. Celý program fóra Meltingpot najdete zde: https://www.meltingpotforum.com/cs

Lidovky.cz: Během svých přednášek často hovoříte o tom, že naše společnost vkročila do stavu chaosu, mohl byste tento stav popsat?

V dnešním světě, který prochází neuvěřitelně rychlou proměnou, existuje velký risk a velké příležitosti. Stal se chaotickým. Nepřehledným. Chaos je stav systémů. Systémy jsou v teorii chaosu lidé, firmy, města i národy. A tyto systémy nějak interagují. Systém může být v rovnováze, může odolávat. Pokud ale přijde změna, začne oscilovat. Pokud do vás strčím na židli, budete se snažit tu změnu stavu vyrovnat a nevychýlit se od středu. Pokud se dál nic neděje, vrátí se do rovnováhy. To jsou systémy lineární.

Ale pokud přijde nějaká velká změna v teorii chaosu, pokud překročíme bod zlomu, systém přejde do stavu chaosu. Je nepředvídatelný. Změna vyvolá další změny a ty další, které nemůžeme předpovědět.

Lidovky.cz: Jak jsme se do tohoto stavu dostali?

Ze tří primárních důvodů. Počet lidí na světě, propojení a rychlost. Nikdy nás nebylo na planetě tolik jako dnes. Za posledních padesát let jsme se ze tří miliard dostali na téměř osm. Nikdy jsme nebyli tak propojení jako dřív. Z města do města, z kontinentu na kontinent. Na světě je více mobilních telefonů, než je lidí. A na závěr rychlost, kterou se společnost mění. Hodně lidí mi říká, že si to myslím jen proto, že žiji v této epoše, že to tak bylo vždy, ale já nesouhlasím.

Lidovky.cz: Proč, kde vidíte ten rozdíl?

Kvůli rychlosti a měřítku. Žádná ze změn v dějinách lidstva neproběhla tak rychle a v takovém měřítku. Pokud se podíváte na velké změny, které lidstvo posunuly, tak se nikdy neodehrály tak jako ty dnešní. Kdysi jsme přešli od kočovného života k zemědělské společnosti. To se odehrávalo tisíce let a nikdy ne na všech místech najednou. Stejně tak u renesance, u průmyslové revoluce to byly také stovky let. Ale současná změna, přechod na komunikační technologie, příchod internetu, sociální sítě, to se vše odehrálo maximálně v horizontu dvaceti let a po celém světě. Změnil se způsob komunikace. A lidstvo nemělo čas se přizpůsobit. A proto jsme se ocitli v chaotickém světě.

Lidovky.cz: Jaký byl podle vás ten bod zlomu, kdy se svět dostal do chaosu?

Bylo jich několik, ale podle mě to bylo rozšíření internetu. Právě to způsobilo největší změnu, která s sebou nesla nezměrné množství dalších. Vývoj komunikačních technologií byl tou největší změnou, hlavně pak rozšíření mobilního internetu a mobilních telefonů.

Lidovky.cz: Co nastane, pokud nezměníme naše chování?

Podle teorie chaosu nás v současnosti čeká období autoamplifikace. Jako rozbitý termostat. Čím je větší teplo, tím větší teplo bude. Čím je větší zima, tím větší změna bude. Výsledkem mohou být jen dva konce. Zaprvé je tu možnost, že společnost a celý svět se složí. A nebylo by to poprvé. Vždy tu byly civilizace, které se zhroutily. Řím nebo Mayové. Ale nikdy to neovlivnilo celý svět, který je dnes propojený. Což by ovlivnilo vše. Upřímně věřím, že se celá společnost může postupně zhroutit.

Druhá možnost je pozitivnější. Může se objevit nová rovnováha. Může se díky novým objevům, novým změnám dostat do harmonického stavu. Nový stav však bude daleko komplexnější než ten poslední. Z atomu se stane molekula. Ale ačkoliv jsou to jen dva atomy, je tam něco navíc. A teď je na nás, jestli dokážeme v naší společnosti najít to něco navíc.

Lidovky.cz: Jak bychom se tedy měli podle vás zachovat?

Navrhuji, že bychom chaos měli pozměnit. To se ale podaří pouze, pokud pochopíme dvě věci. Za prvé samotný fenomén autoamplifikace, abychom jej mohli ohnout v náš prospěch. Za druhé musíme pochopit, že chaos není nějaký bordel. Existuje náhoda, existuje řád, ale i chaos. Chaos není náhoda. Má svá pravidla, je zde skrytý řád, který se však na první pohled zdá jako náhoda.

A tak abychom se z tohoto chaosu dostali, musíme každý v sobě najít ten skrytý řád. Každý si musí najít svůj sen a jít za ním. Napsat si ho a každý den si ho opakovat. A mít sen nejen pro sebe, ale i pro svoji komunitu, firmu, národ. Dnes potřebujeme změnit naše chování, abychom změnili proces autoamplifikace. A k tomu musíme změnit maličkosti. Žijte svoje sny a opakujte si je každý den. Protože opakování malých změn může spustit velkou změnu, která vyvolá nový rovnovážný stav. To se v teorii chaosu nazývá efektem motýlích křídel. Mávnutí motýla může spustit tsunami na druhé straně světa.

„V USA, největší demokracii na světě, většina lidí nevolí. Ztratili zájem. Nepodílí se. Opravdu je Trump výsledkem volby lidí, když většina nevolí? To přece nefunguje,“ říká futuristický mnich Bruno Marion.

Lidovky.cz: Během jednoho z rozhovorů jste uvedl, že demokracie již překonala své limity...

Upřímně si nemyslím, že to jen názor. Například v USA, největší demokracii na světě, většina lidí nevolí. Ztratili zájem. Nepodílí se. Opravdu je Trump výsledkem volby lidí, když většina nevolí? To přece nefunguje. Druhým důvodem je podle mého názoru to, že se demokracie nemůže adaptovat. Nemyslím si, že existuje nějaký jeden recept. Musíme zkoušet vícero věcí. Rozhodně ale nejsem proti demokracii. Pořád je to můj nejoblíbenější systém.

Zastupitelská demokracie však ztratila svou část. Již nevolíme někoho, aby nás zastupoval, jelikož si myslíme, že je lepší než my, že důvěřujeme jeho úsudku. Důvěřujeme mu. Před padesáti lety to tak fungovalo. Znali jsme lidi osobně. Dnes již nemáme ponětí. A politici jen předstírají, že vědí, co dělají.

Lidovky.cz: Co tedy navrhujete jako nový systém?

Tak dejme tomu, že před sebou máme komplexní problém, jako je například eutanázie. Dotýká se náboženských, občanských, lidských, vědeckých i politických kruhů. Já osobně bych byl radši, kdyby o tomto problému rozhodovali lidé, kteří jsou odborníky na tuto otázku, a ne politici, kteří netuší o tomto tématu nic.

Proto bych si přál, abychom vytvořili dejme tomu komise odborníků, část by z nich klidně mohli tvořit poslanci, část vědci, část lékaři, část duchovní a tak dále. Dali bychom jim sen, tedy co po nich chceme, rozpočet a jasný termín. Mohli by cestovat, poznávat, debatovali, střetávali by se pravidelně a nakonec by vynesli rozhodnutí. Já osobně bych jejich rozhodnutí respektoval jako občan spíše, než rozhodnutí lidí, kteří o tom nic neví.

Lidovky.cz: Věříte, že svět může vyjít ze současného stavu chaosu?

Mám dobré a špatné dny. Jsou dny, kdy věřím, že to překonáme, že jsme přece jen všichni bratři a sestry, jeden živočišný druh, a že tuto planetu nepohřbíme. To jsou hezké dny. A pak mám dny, kdy si říkám, že je to hotové. Že nikdy z chaosu nevyjdeme. Hlavně v otázce klimatických změn, protože tam si nejsem jistý, jestli jsme již nezašli příliš daleko.

Většinu dní je to ale něco mezi. Tehdy si říkám, co všechno budeme muset projít, jaké katastrofy, než si uvědomíme, že se musíme chovat trochu jinak. Nejsem ani optimista, ani pesimista. Jsem futurista. Ale dnes stačí velmi málo k tomu, aby přišla změna. Efekt motýlích křídel. Možná někdo, kdo si přečte váš článek, změní na jeho základě svět.

Lidovky.cz: Co vás motivovalo k této práci?

Mé přesvědčení, že dělám to, co dělám dnes již dvacet let, pochází z toho, že je mi šestatřicet a nemám děti. Všichni kolem mě mají děti a tak jsem se já začal zamýšlet nad tím, co bude můj odkaz, co zde zanechám dalším. Vždy jsem věřil tomu, že svět prochází neuvěřitelnou proměnou a rozhodl jsem se, že mým odkazem bude tuto proměnu popsat a hledat prostředky, jak udržet tuto proměnu pozitivní pro lidstvo.

Lidovky.cz: Kdo byl pro vás nejzajímavějším člověkem, kterého jste během svého cestování potkal?

Potkal jsem za svůj život hodně lidí. Politiků, CEO velkých společností, poradců, vědců, ale nejvíce mě fascinovali lidé, o kterých jste v životě neslyšel, malí motýli. Sestra z Indie, která pracuje celý den, aby mohla její dcera chodit do školy. Mladík se start-upem, který chce virtuální realitu, v níž lidé pochopí empatii. Právě takoví lidé pro mě byli nejzajímavější. A naprosto mě fascinovali.