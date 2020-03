Američané kvůli koronaviru zastavují přesuny vojáků do Afghánistánu, v zemi jich zůstává 12 tisíc

Washington Velení americké armády zastavilo veškeré přesuny vojáků do Afghánistánu a 1500 příslušníků armády a civilistů, kteří se nedávno z Afghánistánu vrátili domů, umístilo do karantény. Oznámil to ve čtvrtek generál Scott Miller, velitel aliančních jednotek.

Konec nejdelší americké války na obzoru. Tálibán slíbil příměří, když USA odejdou Vojákům, kteří nyní v Afghánistánu slouží, může být mise prodloužena, aby probíhající operace nebyly ohroženy, řekl.

Vojáci přijíždějící z Afghánistánu do USA jsou podrobeni testům. Podle agentury AP je nyní v izolaci 21 amerických a spojeneckých vojáků, kteří vykazovali příznaky nachlazení. Přítomnost koronaviru ale u žádného zjištěna nebyla.

V Afghánistánu je nyní 12 000 amerických vojáků, na základě nedávno uzavřené mírové smlouvy s Tálibánem se má během několika příštích měsíců jejich počet snížit asi na 8600.