Do boje s koronavirem mohou být povolány i aktivní zálohy. Pomohly by krajům

Praha Armádu ke zvládání situace s nákazou Covid-19 povolala vláda zatím jen v omezené míře. Policistům a hasičům mají pomáhat dva tisíce vojáků. Jenže to se může změnit. V neděli požádal o využití rezervistů sdružených v aktivních zálohách karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO). Už kvůli tomu odeslal dopis předsedovi Ústředního krizového štábu Romanu Prymulovi.

„Požádal jsem krizový štáb o přesun armády i s vybavením typu kontejnerů a stanů na hraniční přechody. Žádal jsem také cestou krajského vojenského velitelství, jestli by nebylo možné povolat aktivní zálohy, kdyby nemohla profesionální armáda. Zálohy bychom využili například k rozvozu ochranných prostředků do jednotlivých ambulancí,“ řekl serveru Lidovky.cz Kubis.

Lepší přehled

Hejtman Kubis by chtěl podrobněji sledoval takzvané pendlery, kteří cestují do Německa za prací. Hrozí u nich vyšší riziko přenosu nákazy. „Chceme zavést systematičtější zdravotní kontroly. Posunuli bychom stanoviště dál od hranic, kde by se měřila teplota a daný člověk by se zapisoval do našeho systému pro mimořádné stavy,“ řekl hejtman. Data z krizového informačního systému kraje automaticky sdílí se záchranáři či krajskou hygienickou stanicí.

Už v pondělí vláda pohyb pendlerů zpřísnila. Nově jim – od čtvrtka – nařídila zajistit si u sousedů na tři neděle ubytování. Po návratu navíc budou automaticky putovat do karantény. Pokud hejtman Kubis nezíská personální posily pro kontroly na hranicích, je připraven zapisovat data o cestujících bez ohledu na dopravní zácpy. V pondělí hlásil Karlovarský kraj 42 lidí nakažených koronavirem.

Kde narazíte na vojáky? ■ Na 29 přechodech a hraničních úsecích je nyní nasazeno 950 vojáků se 126 kusy techniky. ■ 91 příslušníků Vojenské policie a armády s 44 kusy techniky pomáhá hlídat uzavřené oblasti u Litovle a Uničova. Armáda zde zajišťuje lékařskou péči. ■ Ve vojenských nemocnicích v Praze a Olomouci fungují odběrová místa na testy koronaviru. ■ Desítky vojáků se podílejí na rozvozu zdravotnického materiálu. ■ Vojáci ženijního pluku z Bechyně začali v pondělí převážet materiál a na Proseku stavět nafukovací halu pro potřeby pražských záchranářů.

Předseda Ústředního krizového štábu Prymula se však staví k nasazení aktivních záloh, jichž bylo ke konci loňského roku 3326, zdrženlivě. „Zatím řešíme situaci pomocí profesionální armády,“ reagoval pro Lidovky.cz.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale chce o využití „záložáků“ jednat. „Zatím jsme povolali 2090 vojáků a nevidím teď důvod povolat aktivní zálohy. Nicméně to projednám s ministrem obrany,“ napsal v pondělí serveru Lidovky.cz.

Za využití aktivních záloh se přimlouvá i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Chápu hejtmany, že chtějí mít k dispozici vlastní složku. Aktivní zálohy jsou sousedy krajských pěších rot, které mají na starosti ochranu důležitých objektů státu a kritické infrastruktury,“ řekl serveru Lidovky.cz generál Šedivý, jenž velel české armádě v letech 1998–2002. Podle jeho slov by vlastně stát za část lidí nemusel zbytečně platit dvakrát.

„Určitě i v aktivních zálohách bude množství lidí, kteří kvůli současné situaci nemohou do práce, protože jejich fabrika nefunguje, a sedí doma. Takový člověk může uvolnit ruce profesionálním vojákům, kteří mohou plnit jiné úkoly,“ uvedl. Podle bývalého náčelníka generálního štábu by si touto cestou mohli odbýt jedno z povinných cvičení, jež musejí takzvaní záložáci každoročně absolvovat.

Případnému nasazení aktivních záloh by se nebránila ani šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). „Pokud je to potřeba, nasazení armády a případné povolání aktivních záloh podporuji. Stát by v tuto chvíli měl využít všech kapacit, které mohou v boji s koronavirovou pandemií pomoci,“ napsala serveru Lidovky.cz s tím, že ovšem očekává, že všichni nasazení budou vybaveni patřičnými ochrannými prostředky.

Pomáhají, kde je třeba

Do boje s koronavirem byla profesionální armáda povolána minulý týden. Vojáci v současnosti pomáhají na několika místech. Hlavním úkolem je pomoci policistům při kontrole státních hranic. Na tento úkol armáda vyčlenila 941 lidí. Přesné nasazení v místech se řídí potřebami, jež určuje policie.

„Policie nám říká, kde máme být. Na začátku to bylo nějakých 29 hraničních přechodů a úseků. To se ale v čase mění,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí generálního štábu české armády Magdalena Dvořáková. V té loni sloužilo 25 899 profesionálních vojáků.

Kromě ochrany hranic pomáhá armáda při hlídání karantény v uzavřených obcích. Například v okolí Litovle. O víkendu vojáci také zajistili přepravu zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek z čínského Šen-čenu. To by ovšem nebylo možné bez programu NATO na strategickou přepravu. Díky němu mohlo Česko využít obří ukrajinský letoun An-124 Ruslan.

Vojáci zkrátka pomáhají, kde je třeba. V tuto chvíli je vládou schválený limit až 2100 vojáků. Bude-li třeba, je armáda připravena k dalšímu nasazení,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Kupříkladu posílení policejních hlídek v ulicích měst vojáky s výzbrojí by ale nyní nemuselo u veřejnosti přispět ke zvýšení pocitu bezpečí.