Americká vesmírná armáda představila nové uniformy. Lidé se jim na internetu smějí a nabízejí dětská pyžama

Informoval o tom server BBC. Někteří uživatelé na sociálních sítích místo uniforem nabízejí trička s imaginací vesmíru nebo dětská pyžama s hvězdičkami. Další se ptají, kolik lze nalézt ve vesmíru stromů, protože uniformy na sobě mají maskáčový potisk.



Zástupci vesmírných sil uniformy obhajují tvrzením, že jsou velmi podobné ostatním vojenským složkám USA, jako jsou například armáda či letectvo. S těmi budou příslušníci kosmických sil i spolupracovat. Dalším argumentem pak je, že odpadnou náklady na návrhy a výrobu nových typů uniforem.

Ani toto vysvětlení však nezabralo a uživatelé na Twitteru nový návrh uniforem očividně chápat nechtějí. Jeden z komentářů se pokusil na dvou fotografiích dokázat, že toto maskování vojákům ve vesmíru nepomůže. „Viděli jste někdy vesmírný prostor?“ ptá se jeden z uživatelů, který pod příspěvek přiložil fotku maskáčů a černou obrazovku symbolizující vesmír.



Několik komentářů také odkazuje na ságu Star Wars. Podle nich by se nová americká uniforma hodila pouze v případě, že by se členové kosmického vojska potřebovali schovat před Ewoky, kteří vystupovali právě ve Hvězdných válkách.

The first #SpaceForce utility uniform nametapes have touched down in the

Pentagon. @EsperDoD @SecAFOfficial @SpaceForceCSO @GenDaveGoldfein @DeptofDefense@usairforce pic.twitter.com/Jvzt5bvNl7