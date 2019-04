Americké ministerstvo nevydá necenzurovanou verzi Muellerovy zprávy. Považuje to za předčasné

Washington Americké ministerstvo spravedlnosti považuje žádost právního výboru Sněmovny reprezentantů o předložení necenzurované zprávy zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera za „předčasné a zbytečné“. Resort Muellerovu zprávu zveřejnil ve čtvrtek. Zvláštní vyšetřovatel zjistil, že Rusko se pokoušelo ovlivnit prezidentské volby v roce 2016, ale Donald Trump, tehdy kandidát, jeho štáb a ani jiný Američan s Moskvou nespolupracoval. Otázku, zda Trump bránil vyšetřování, nechal Mueller otevřenou, věnovat by se jí tak mohl Kongres.

O předání plné verze Muellerovy zprávy požádal obsílkou demokratický předseda právního výboru sněmovny Jerrold Nadler. Zdůvodnil to tím, že začerněné pasáže ponechávají většinu Kongresu v temnotě. Deník The New York Times spočítal, že zatmaveno je zhruba deset procent 448stránkového dokumentu. Většina nečitelného textu je utajována kvůli neskončenému vyšetřování (69 procent), dále jsou neveřejné výpovědi před velkou porotou (18 procent), utajované informace (osm procent) a informace týkající se ochrany soukromí (pět procent).

Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová v pátek odmítla komentovat možnost, že by se Kongres mohl pokusit na základě Muellerovy zprávy sesadit prezidenta Trumpa. Naproti tomu senátorka Elizabeth Warrenová téhož dne jako první z uchazečů o demokratickou prezidentskou nominaci veřejně vyzvala, aby Kongres proces sesazení současného prezidenta zahájil.

O možném pokusu demokratů zbavit prezidenta úřadu ústavní žalobou se v USA dlouhodobě spekuluje. Demokratické vedení dosud vždy uvádělo, že tento krok bude záviset na výsledku Muellerovy práce. Podle Reuters demokratičtí lídři nechtějí Trumpa nyní odvolat, neboť v USA se za 18 měsíců budou konat prezidentské volby. Demokraté navíc ovládají jen Sněmovnu reprezentantů, naopak Senát je pod kontrolou republikánů, kteří takoví postup nepřipustí.