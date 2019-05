Americké rozvědky obviňují Rusy, že potají vyvíjejí a testují jaderné zbraně. Moskva to odmítá

WASHINGTON/MOSKVA V minulých letech jaderné soupeření mezi velmocemi výrazně polevilo, teď ale opět nabírá na intenzitě. Rozruch přineslo vyjádření ředitele americké armádní zpravodajské služby DIA Roberta Ashleyho: „Rusko zřejmě nedodržuje moratorium na jaderné testy v souladu s nulovým standardem,“ prohlásil generál na konferenci ve Washingtonu. To by znamenalo porušení zákazu zkoušek, který neformálně platí od 90. let minulého století.

Někteří američtí experti dokonce hovoří o tom, že se Rusko cíleně připravuje na atomovou válku. Jejich ruské protějšky to odmítají s tím, že naopak USA hledají záminky pro vývoj nových typů zbraní.

Podle Ashleyho ruský jaderný potenciál za poslední desetiletí výrazně posílil, hlavně v oblasti menších zbraní taktického použití. List The Wall Street Journal poukazuje na dokument tajných služeb, rovněž konstatující, že Rusové moratorium porušují. Děje se tak prý na testovacím polygonu na souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu, který pro jaderné testy používal už Sovětský svaz.

Řinčení atomovými bombami

Testovací středisko tu zakotvilo poté, co několikrát změnilo adresu. Sovětský svaz provedl za svoji existenci 715 jaderných testů (USA 1054), většinu z nich v Semipalatinsku na severovýchodě Kazachstánu. Dnes je z tamní střelnice turistická atrakce. Velmi specifický pak byl pokus na polygonu Tockoje v Orenburské oblasti v září 1954, kdy po svržení nálože prošla kontaminovanou oblastí armáda o počtu 45 tisíc vojáků, aby se vyzkoušel dopad výbuchu na lidskou sílu.

Poslední jaderný test provedla sovětská armáda 24. října 1990. Od roku 1992 platí moratorium na testování nukleárních zbraní, v září 1996 pak Valné shromáždění OSN přijalo smlouvu CTBT, která úplně zakazuje jaderné zkoušky a připouští jen počítačové simulace. Mezi sedmi desítkami signatářů jsou Rusko a USA, Washington ji ale na rozdíl od Moskvy nikdy neratifikoval.

Teď Američané naznačují, že Rusko smlouvu porušuje. „Protože se Kreml snaží vyvíjet nukleární zbraně nízkého kalibru určené pro použití v běžném konfliktu, připravuje se podle mého na jadernou válku a mezinárodní dohody ho nezajímají,“ řekl Rádiu Svoboda Stephen Blank z think tanku American Foreign Policy Council. Podle něj Moskva vyvíjí 20 až 25 druhů různých jaderných zbraní. „Nemají zábrany je nasadit. Zdá se být stále pravděpodobnější, že v případě války jsou schopni je použít jako první,“ dodává Blank.

Bezpečnost se hroutí

Řada expertů ale americká prohlášení hodnotí skepticky. Organizace CTBTO, fungující na bázi smlouvy o zákazu jaderných zkoušek, nezjistila na základě geologického monitoringu nic, co by svědčilo o ruských jaderných pokusech. „Nebylo to o tom, že Rusko dělá nukleární testy, ale o jeho schopnosti je dělat,“ interpretuje Ashleyho slova sekretář CTBTO Lassina Zerbo.

„Americká obvinění připomínají dobře naplánovanou a zinscenovanou akci nejen na Rusko, ale i na kontrolu nad zbrojením a celou architekturu strategické stability,“ reagoval ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov.

Tradiční bezpečnostní architektura budovaná po studené válce dostává poslední dobou jednu ránu za druhou. Nedávno USA s poukazem na ruské porušování vypověděly Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), za dva roky pak končí dohoda START o omezení jaderných potenciálů, uzavřená v roce 2010.

O nové bezpečnostní architektuře jednali nedávno ministři zahraničí Ruska Sergej Lavrov a USA Mike Pompeo. Jak by měla vypadat a zda má administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa o ní nějakou ucelenější představu, ale vůbec není jasné.

I Američané se tak chystají na „horší časy“. Svědčí o tom třeba projekt strategického bombardéru B-21, který má v roce 2030 konečně nahradit zastaralé stroje B-52. Vyzbrojen má být nově vyvíjenými raketami dlouhého doletu LRSO s jadernými hlavicemi a podle Pentagonu půjde o „nepostradatelný element strategie odstrašení“.