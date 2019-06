‚Je to provokace‘. Návrh Rusů uznat okupanty z roku 1968 za veterány nadzdvihl české politiky

PRAHA Poslanecký návrh ruských komunistů, který by uznal sovětské okupanty Československa z roku 1968 za válečné veterány, rozjitřil staré rány. Čeští politici v pondělí nešetřili protesty a ruskou iniciativu označili za provokaci. Vážnost podtrhuje i fakt, že návrh zákona získal údajně podporu všech frakcí ruského parlamentu. Jeho schválení tak není nereálné.



Česká diplomacie podle informací LN požádala ruského velvyslance, aby se k situaci vyjádřil, zároveň má český velvyslanec v Moskvě jednat na ruském ministerstvu zahraničí. Prezident Miloš Zeman se podle hradních zdrojů LN chce k celé situaci vyjádřit až ve středu v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

Parlament žádá vysvětlení

Naopak parlament žádá vysvětlení co nejdříve. „Jde o to, aby Rusové nepřepisovali dějiny a nevznikl jiný výklad. Ve čtvrtek přijde na jednání výboru ministr zahraničí Petříček, od kterého budeme chtít vědět, jaké jsou výsledky jednání velvyslanců a náměstků,“ řekl LN šéf zahraničního výboru sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj je klíčové sledovat, jakou formulaci Rusové použijí. „Jestliže se tam objeví, že v roce 1968 šlo o potlačení kontrarevoluce, tak je to pro nás nepřijatelné a dáme to jasně najevo,“ doplnil.



Znepokojení vyjádřil také člen sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO). „Legalizovat vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území zákonem by byl zločin,“ řekl.

K odsouzení ruského návrhu včera vyzval poslance na jednání sněmovny lidovec Marian Jurečka. Vybídl i prezidenta apremiéra, aby se k němu vyjádřili.

Senátní zahraniční výbor ho bude analyzovat už dnes. Podle šéfa výboru Pavla Fischera jde onevkusný návrh. „Uznat okupanty Ruskou federací za válečné veterány by bylo nepřijatelné popření naší nedávné historie,“ sdělil.