Rozprava o přidělení statusu válečných veteránů okupantům z roku 1968 se možná znovu otevře

Moskva Návrh na přiznání statusu válečných veteránů sovětským vojákům účastnícím se invaze do Československa v roce 1968 může být v dolní komoře ruského parlamentu znovu předložen. Ruskému listu Vzgljad to řekl Jurij Švytkin, poslanec za hlavní vládní stranu Jednotné Rusko a místopředseda branného výboru Státní dumy.

Dolní komora přitom loni v lednu návrh předložený komunisty neschválila, a to díky přičinění Švytkina a jeho spolustraníků.

„Česko a Slovensko si může myslet své, ale tehdy (v roce 1968) se podařilo odvrátit státní převrat jako takový,“ řekl poslanec v reakci na protesty Prahy a Bratislavy proti navrhované novele veteránského zákona. „Vycházíme z toho, že v roce 1968 (naši) lidé plnili vojenskou povinnost,“ dodal.

Návrh na doplnění zákona, který předložili už v roce 2016 v ruském parlamentu tři komunističtí poslanci, neprošel loni prvním čtením kvůli tomu, že drtivá většina poslanců Jednotného Ruska, největší poslanecké frakce, se do hlasování nezapojila a nebylo dosaženo potřebného kvóra. Podle parlamentního zápisu tehdy nehlasoval ani Švytkin.

Nyní ale tvrdí, že v budoucnu může být ve Státní dumě návrh předložen znovu. „Možná s právními a technickými úpravami, musí být stanovena procedura,“ uvedl poslanec. List Vzgljad v této souvislosti píše, že zastupitelé z frakce Liběrálnědemokratické strany a strany Spravedlivé Rusko, kteří návrh komunistů podpořili, chtějí novelu schválit v co nejbližší době.

Ruští vojáci podle poslance Švytkina „dělali v Československu pořádek“ a riskovali své životy. „Lidé, kteří tyto úkoly plnili, musejí mít odpovídající status,“ konstatoval. Česká republika a Slovensko podle něj prosazují vůči Rusku nepřátelskou politiku a Moskva by svou reakci mohla dát najevo prostřednictvím diplomatických kanálů. „Jsou to samozřejmě mezinárodní vztahy, ale my se musíme orientovat na pocity našeho vlastního lidu,“ řekl poslanec.

V internetové anketě, kterou Vzgljad na svém serveru k článku připojil, schválilo intervenci téměř 80 procent hlasujících. Proti bylo přes 13 procent. Do hlasování se zapojilo kolem 13 000 lidí.

Ruské debaty o přiznání statusu válečných veteránů interventům vyvolaly v Praze i Bratislavě kritické reakce. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček na twitteru napsal, že okupace Československa byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem. Prezident Miloš Zeman pozval na příští týden ruského velvyslance, po němž bude chtít vysvětlení.