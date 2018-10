Americké úřady zmrazily majetek ruského oligarchy Děripasky v USA. Je podezřelý mimo jiné i z vraždy

New York Americké ministerstvo financí na základě letos vyhlášených sankcí zabavilo dva objekty ruského miliardáře Olega Děripasky v New Yorku a ve Washingtonu. Oznámil to v pondělí list New York Post. Oligarcha blízký Kremlu, který léta vyplácel bývalého šéfa volební kampaně Donalda Trumpa Paula Manaforta, vlastní mimo jiné dům na newyorském Manhattanu v hodnotě víc než 42 milionů dolarů, což je zhruba miliarda korun.

Děripasku americké úřady zařadily na sankční seznam letos na jaře kvůli podezření z vraždy, podplácení a praní špinavých peněz. Občané USA s ruským „hliníkovým králem“ nesmějí obchodovat, postihu by se vystavily i zahraniční právnické osoby, které zákaz poruší. Kromě dvou luxusních nemovitostí v USA jsou kvůli sankcím ohroženy i některé transakce, které Děripaska provádí v Evropě, napsal New York Post.



Americký deník zjistil, že v manhattanském domě, který úřady USA zabavily v rámci zmrazení Děripaskova amerického majetku, bydlí kromě oligarchových dětí i bývalá manželka dalšího ruského miliardáře Romana Abramoviče Daša Žukovová, která je údajně blízkou přítelkyní Ivanky Trumpové, dcery amerického prezidenta. Abramovič nedávno na Žukovovou převedl majetek v hodnotě 92 milionů dolarů.

O blízkých vazbách Abramoviče s Děripaskou svědčí i informace ruských médií, že bývalá Děripaskova manželka Polina, vnučka někdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina, je nyní Abramovičovou partnerkou. Děripaska se s ní rozvedl letos.