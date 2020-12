Americkou ambasádu v centru Bagdádu zasáhlo několik raket, incident se zřejmě obešel bez obětí

Na velvyslanectví Spojených států se rozezněly výstražné sirény a byl aktivován zdejší systém protiraketové ochrany. Podobné útoky jsou v Iráku v poslední době poměrně častým jevem a podle USA za nimi stojí milice podporované Íránem. Ty v polovině října oznámily, že zastaví útoky proti americkým cílům za předpokladu, že koalice vedená Američany stáhne ze země své vojáky.



BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m