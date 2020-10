Před americkým soudem stane dvojice, která mimo jiné spolupracovala s ‚džihádistou Johnem‘

Washington Před americkým soudem ve středu mají stanout dva bývalí britští občané, kteří čelí obvinění, že se jako členové teroristické organizace Islámský stát (IS) podíleli na vraždách amerických zajatců v Sýrii. S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti o tom informovala agentura Reuters.

Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh, kteří by do USA měli přiletět ve středu, jsou obviněni, že patřili k čtyřčlenné skupině radikálů IS, jež stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015.

Kvůli britským přízvukům se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely Beatles. Nejznámější z takzvaného teroristického gangu Beatles byl Mohammed Emwazi, přezdívaný „džihádista John“. Zabit byl v roce 2015 při britsko-americkém útoku s pomocí bezpilotního letounu.



Koteyho a Elsheikha v uplynulém roce drželi ve vazbě američtí vojáci v Iráku. Nyní jsou pod dohledem Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a později dnes by měli stanout před federálním soudem v Alexandrii ve Virginii. Oba muži vyrostli ve Spojeném království a měli britské občanství. To jim však Londýn odebral.

„Tato obvinění jsou výsledkem mnoha let tvrdé práce s cílem dosáhnout spravedlnosti pro naše občany, které zabil ISIS. Život jim vrátit nemůžeme, ale můžeme pro ně, jejich rodiny a všechny Američany usilovat o spravedlnost,“ uvedl v prohlášení americký ministr spravedlnost William Barr. ISIS je jdnou ze zkratek používaných pro Islámský stát.

USA již delší dobu žádaly Británii o spolupráci v případu, ale společný postup blokoval odlišný postoj obou zemí k trestu smrti. V srpnu Američané uvedli, že oba obviněné v případě uznání viny nepopraví.

Čtyřiadvacetistránková obžaloba obsahuje dlouhý seznam mučících praktik, kterých se podle vyšetřovatelů dvojice dopustila na zajatcích. Mimo jiné zmiňuje například elektrické šoky, dvacetiminutové bití dřevěnými holemi, nucení zajatců, aby se spolu prali či takzvaný waterboarding, tedy simulované tonutí. Kotey a Elsheikh byli podle obžaloby zapojeni do vraždy americké humanitární pracovnice Kayly Muellerové, kterou IS zajal v srpnu 2013. Od října 2014 ji údajně sexuálně zneužíval někdejší vůdce IS abú Bakr Bagdádí, zatímco byla v zajetí v Sýrii. Její rodina téhož roku obdržela od IS e-mail se zprávou, že žena v Sýrii zemřela. Celkem dvojice čelí obvinění ze čtyř únosů, jež skončily smrtí, a čtyř dalších trestných činů včetně spiknutí za účelem vraždy a podpory teroristů. V případě odsouzení hrozí mužům doživotní vězení.

Podle šéfa FBI Christophera Wraye se IS stále snaží zradikalizovat lidi v USA a v dalších zemí. „Jejich cílem je motivovat k útokům proti západním cílům, ať jsou kdekoli, pomocí jakýchkoli dostupných prostředků,“ řekl Wray.

Rodiny Foleyho, Kassiga, Muellerové a Sotloffa zprávu o obžalobě uvítaly.

