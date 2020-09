Americký voják zabil po sexu transgender ženu, prezident Filipín mu udělil milost. Tichomořská země se bouří

O propuštění bývalého námořníka Josepha Scotta Pembertona z vězení za dobré chování rozhodly filipínské úřady podle BBC již minulý týden, právníci rodiny zabité Jennifer Laudeové se následně odvolali a chtěli jeho odchod na svobodu pozdržet co nejdéle.

S tím je ale nyní konec, do děje totiž vstoupil filipínský prezident Duterte. „Nezacházeli jste s ním spravedlivě. Takže ho omilostním,“ řekl prezident podle zpravodajského kanálu Al Jazeera. Pemberton reagoval na základě vyjádření jeho obhájkyně Rowen García-Floresové slovy, že je velmi rád.

Rozhodnutí Duterteho vyvolalo celou řadu negativních reakcí. Udělení milosti zkritizovala například nevládní lidskoprávní filipínská organizace Karapatan, která tento krok podle Buzz Feed News nazvala jako „opovrženíhodný, nestydatý výsměch spravedlnosti a službu americkým imperialistickým zájmům“.

Proti Dutertemu a jeho rozhodnutí se postavila i LGBTQ komunita, která si nebrala servítky. „Jeho vláda nikdy nesloužila našim zájmům, nechránila naše práva a životy a dnes jen dokazuje, že pouze vrah se může vcítit do jiného vraha,“ psalo se podle Buzz Feed News ve společném stanovisku podepsaném více než třiceti organizacemi.

Předseda Skupiny bezplatné právní pomoci v zemi Chel Diokno označil milost za „velký krok zpět pro spravedlnost“.

Pag sa Pilipino bitay ang gusto, pero pag kay Pemberton absolute pardon? This pardon is an affront to the suffering of Jennifer Laude and her family, and rewards criminal behavior. This is a big step backward for justice in this case and in our country. #JusticeForJenniferLaude https://t.co/yrJfO0jaOA