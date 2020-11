Trump poprvé uznal, že Biden zvítězil v prezidentských volbách. Zopakoval ale, že byly zmanipulované

Americká média přisoudila Bidenovi ve volbách ze 3. listopadu 306 hlasů ve sboru volitelů, zatímco úřadující republikánský šéf Bílého domu Trump jich získal 232.

Trump se po zveřejnění předběžných výsledků nedlouho po uzavření volebních místností prohlásil vítězem. Když však v následujících hodinách a dnech začal mít navrch Biden, přišel Trump s tvrzením, že se tak stalo v důsledku volebních podvodů. Jeho tým podal řadu žalob, z nichž některé již soudy zamítly a jiné čekají na projednání.

Ve svém nedělním příspěvku Trump rovněž zopakoval, že k hlasování nebyli připuštěni nezávislí volební pozorovatelé a že jeden z používaných softwarů na sčítání hlasů výsledek voleb zfalšoval. Žádné důkazy nepředložil.

Biden s nadcházející viceprezidentkou Kamalou Harissovou mezitím pokračuje v sestavování svého nového vládního týmu, oznamuje programové priority své budoucí administrativy a zahájil i briefingy věnované koronavirové situaci.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg