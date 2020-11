Stanice Fox News přichází o diváky kvůli prohlášení vítězem voleb demokrata Bidena

Washington Pravicově zaměřená americká televizní stanice Fox News má problém udržet si diváky, mezi něž patřili dosud příznivci prezidenta Donalda Trumpa. Stanice totiž prohlásila stejně jako hlavní americká média vítězem prezidentských voleb demokrata Joea Bidena, za což ji Trump kritizoval. Brian Stelter, který kryje dění v médiích pro kanál CNN, uvedl, že se teď mnoho Trumpových příznivců přiklonilo ke stanicím Newsmax a One America News, které označují za volebního vítěze Trumpa.

Hlavní média čekají na Trumpovo přiznání volební porážky a domnívala se, že se to stalo v neděli, kdy Trump tweetoval bez použití Bidenova jména, že „on zvítězil, protože byly volby zmanipulované“. Později se vrátil ke svému původnímu názoru, totiž že Biden je vítěz jenom v očích určitých médií a že on sám nic neuznává. Volební výsledky se snaží právně napadnout.



Greg Kelly, který na Newsmaxu moderuje svůj pořad, řekl, že Trump bude prezidentem další čtyři roky. Stanice měla denní sledovanost 100 tisíc diváků, na Kellyho pořad se nyní dívá milion lidí.

Stanice „Fox ještě podobný souboj nezažila. Je poptávka po vymyšleném světě. Spolehlivé zdroje se zaměřují na zpravodajství o zvoleném prezidentovi Joeovi Bidenovi. Existuje ale celé souhvězdí webových stránek a diskusních pořadů, která tento výsledek popírají stejně jako Trump,“ sdělil Stelter.

K odklonu od Fox News své příznivce orientuje sám Trump, když na twitteru doporučil, aby sledovali Newsmax a One America News. Jeho přízeň Fox News ale podle CNN trvá a prezident stále vyzdvihuje ty redaktory, kteří vyjadřují pochybnosti o volebním výsledku. Doporučil také, aby lidé na Fox News sledovali rozhovor s jeho právníkem Rudym Giulianim.



Julie Roginská, která se podílela na vytváření strategie demokratů a přispívala i do Fox News, řekla, že televizní moderátoři a komentátoři jsou vystaveni tlaku, jaký v 80. a 90. letech neexistoval. K Trumpovým fanouškům řekla, že „je pro ně Trump důležitější než to, co vidí v televizi“. „Je to droga, (televize) svým divákům doslova poskytují drogu,“ sdělila Roginská.

Pravicově zaměřená Fox News byla víc než deset let hlavním televizním kanálem, ale v očích diváků si uškodila, když krátce po volbách Bidenovi připsala vítězství v Arizoně, což se potvrdilo až později a například CNN odmítala toto vítězství dlouho potvrdit.

Bývalý dopisovatel stanice ABC z Bílého domu Sam Donaldson se domnívá, že pravicově zaměření diváci a konzumenti mediálních zpráv vyhledávají takové zdroje, které poskytují informace, jež chtějí slyšet. „Nemusí to být Hannity, prostě někdo, kdo jim dodá neexistující lživý příběh,“ řekl Donaldson s poukazem na pravicového komentátora Seana Patricka Hannityho, který má na Fox News svůj program.