Atlantik na francouzské pobřeží už vyplavil přes tunu kokainu, jeho původ je zatím neznámý

Paříž Množství kokainu, které za posledních několik týdnů vyplavil Atlantský oceán na francouzské západní pobřeží už je vyšší než tuna. S odvoláním na vyšetřovatele o tom informovala agentura AFP. Balíčky se na francouzských plážích od hranice se Španělskem po Bretaň objevují už od poloviny října. Jejich původ je stále nejasný.

Podle prokurátora Philippa Astruka se balíček s kokainem našel nedaleko obce Camaret-sur-Mer v Bretani. Oblast, kde oceán balíčky s drogou vyplavuje, se tak značně rozšířila. O víkendu Astruc ještě uváděl, že nejsevernějším místem nálezu je oblast ústí Loiry. Ta se do Atlantiku vlévá asi 200 kilometrů jižně od městečka Camaret-sur-Mer.

Celková hmotnost nalezeného kokainu, který je v balíčcích velikosti krabice od bot, podle prokurátora už přesáhla tunu. Přesně to je zatím 1010 kilogramů drogy.

Astruc zopakoval varování, že droga je „velmi nebezpečná“ a v případě její konzumace hrozí předávkování. Kokain je totiž z 83 procent čistý. „Ještě nějaký čas budeme nějaké (balíčky s drogou) objevovat,“ řekl prokurátor a vyzval obyvatele a návštěvníky francouzského západního pobřeží, aby nález balíčků „okamžitě“ hlásili policii a nijak s nimi nemanipulovali.

Jak se kokain do oceánu dostal, není zatím jasné. Vyšetřovatelé předpokládají, že mohlo jít o důsledek nehody na lodi, balíčky ale mohl do vody někdo hodit i záměrně. Podle Astruka se prokuratura zatím přiklání k verzi, že se kontraband do moře dostal kvůli silné bouři.Podle agentury AFP policie v pondělí zadržela 17letého muže, u kterého našla pět kilogramů kokainu. Mladík balíček s drogou našel na uzavřené pláži u Lacanau nedaleko Bordeaux.