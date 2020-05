Austrálie proti sobě poštvala Čínu, když chtěla vyšetřit původ koronaviru. Přišla ekonomická odplata

CANBERRA/PEKING Na konci dubna Austrálie volala po mezinárodním vyšetřování původu koronaviru, který se z Číny rozšířil do celého světa. Jen o pár dní později čínský velvyslanec v Austrálii upozornil na to, že Peking by mohl krok opětovat ekonomickým bojkotem. Neuběhl ani měsíc a vypadá to, že čínská odplata za slova je v plném proudu - země nechce některé důležité australské vývozní produkty.

Když čínský velvyslanec v Austrálii Čchen Ťing-jie před měsícem varoval, že by Peking možná mohl odmítat australské produkty, byla to jen domněnka. „Možná si (čínští) obyvatelé řeknou, proč bychom měli pít australské víno nebo jíst australské hovězí,“ řekl v té době Ťing-jie pro Australian Financial Review. Ťing-jie byl poté australským parlamentem kritizován za to, že svými slovy vyvolává ekonomický nátlak. Velvyslanec ovšem neblufoval. Peking už 12. května přestal odebírat hovězí maso ze čtyř velkých australských jatek, odvolávajíc se na záležitosti zdraví. O pár dní později stoupla o 80 procent výše cel na dovoz australského ječmene.

Naprostý výmysl, označila šéfka wuchanského institutu teorie o původu koronaviru z čínské laboratoře Australský ministr obchodu Simon Birmingham odmítá, že by se jeho země měla tlaku Pekingu podvolit. „Jsme si opravdu jistí, že nezměníme své politické postoje vlivem jakýchkoliv výhružek, návrhů či ekonomického nátlaku,“ řekl Birmingham pro Australian Broadcasting Corporation. Čína však trvá na tom, že tyto restrikce nemají nic společného s požadavkem Canberry na mezinárodní vyšetřování. Podle expertů jde však o jasnou odplatu Pekingu, píše CNN. Čína se tak skrze Austrálii snaží zaslat světu upozornění, že stát zemi v cestě se nevyplácí, citoval web jednoho z expertů. Nepodlehne Austrálie tlaku? Vzhledem k tomu, že pro Austrálii je Čína největším obchodním partnerem, v současné vratké ekonomické situaci poškozené pandemií koronaviru je pro ni takto velký ekonomický spojenec velmi důležitý, upozornil web CNN. Jen za rok 2018 se vyšplhal celkový objem obchodu mezi těmito zeměmi na 214 miliard dolarů. Čína měla šanci vystřídat USA v roli světového lídra. Místo toho se proti ní zvedá vlna odporu a nedůvěry V Číně navíc začala stoupat protiaustralská rétorika, která jen více ohrožuje vztahy těchto zemí. Podle expertů má být Austrálie ukázkou toho, zda si dokáže liberální demokracie s těsnými vazbami na autoritářský režim v Číně stále zachovat nezávislou zahraniční politiku, která bude kritická k čínské komunistické straně. Vztahy mezi zeměmi nebyly dobré ale už před koronavirovou pandemií, neboť už v roce 2017 Austrálie prosadila novou legislativu, která měla tvrdě zasáhnout proti cizímu vměšování do australské domácí politiky. Peking si z toho vyložil, že zákon je namířený proti Číně a komunikace mezi zeměmi ochladla. Chladné vztahy tak vůbec neoživilo letošní prohlášení australského premiéra Scotta Morrisona, že by mělo být zahájeno mezinárodní vyšetřování původu viru covid-19. Austrálie se tak stala první zemí mimo USA, které vyšetřování veřejně vyžadovala, upozorňuje server CNN.