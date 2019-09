Český premiér se setkal s Erdoganem. Má jasný plán, jak vyřešit problém s uprchlíky, uznal Babiš

New York Český premiér Andrej Babiš na středeční schůzce s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem v New Yorku podpořil jeho mírový plán pro Sýrii, kde chce vytvořit bezpečnostní zónu, do které se vrátí syrští uprchlíci. Babiš tento týden, kdy se účastní Valného shromáždění OSN, turecký záměr v Sýrii opakovaně ocenil.

„Podruhé ve dvou dnech jsem se viděl s tureckým prezidentem Erdoganem a potvrdil mu, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii,“ napsal Babiš na twitteru po bilaterální schůzce s odkazem na další země visegrádské čtyřky, kterými jsou vedle Česka také Slovensko, Polsko a Maďarsko. Doplnil, že Turecko chce do zóny přemístit až dva miliony uprchlíků, vybudovat zde domy a školy. „Erdogan se kvůli tomu v New Yorku potká i s (americkým) prezidentem (Donaldem) Trumpem,“ dodal premiér.



V úterý Babiš českým novinářům v New Yorku řekl, že Erdogan má jasný plán, jak vyřešit problém s uprchlíky. Peníze, které Ankaře Evropská unie přislíbila za to, že se o běžence postará, nepovažuje český premiér za systémové řešení, kterým by naopak mohl být Erdoganův projekt bezpečnostní zóny. Babiš proto chce, aby se o plánu jednalo a aby se do něj zapojily i Spojené státy s Ruskem.

Do Turecka se podle listu The Guardian uchýlilo před boji na 3,6 milionu Syřanů. Erdogan nedávno pohrozil, že pokud Evropská unie a další velmoci budou s vybudováním bezpečnostní zóny otálet, bude nucen běžence vpustit do Evropy.