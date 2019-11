Babiš si s kolegy z V4 připomenul pád komunismu. ‚Slavíme hlavně svobodné volby a demokracii‘

Bratislava U bratislavského památníku obětí přísně střežených hranic v komunistickém Československu si zástupci zemí takzvané visegrádské skupiny (V4) - Česka, Slovenska, Maďarska a Polska - v neděli vpodvečer připomenuli 30. výročí sametové revoluce. Českou republiku zastupoval premiér Andrej Babiš.

„Je důležité, že Češi a Slováci spolu slavíme třicet let od získání svobody a demokracie a hlavně svobodných voleb. To bylo to nejdůležitější, po čem Občanské fórum i (slovenské hnutí) Veřejnost proti násilí volaly a to se splnilo,“ řekl novinářům Babiš.



Politici položili věnce k památníku Brána svobody. Ten byl pod hradem Devín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest čtyř stovek lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Hranice u Devína patřila před rokem 1989 k takzvané železné oponě mezi Východem a Západem; na Slovensku ji tvořily i technické zábrany včetně plotů s cílem zamezit nekontrolovanému přechodu lidí do Rakouska.



Podle slovenského premiéra Pellegrini právě místo u památníku Brána svobody svou tragičností v plné nahotě poukazuje na to, jak vypadal komunistický režim. Dodal, že jde o místo, kde se setkával svobodný demokratický svět s režimem, vůči němuž se lidé v roce 1989 postavili.



Oba premiéři nekritizovali demonstrace, které se konají v Česku i na Slovensku. „To, že lidí protestují, je jejich právo. Máme svobodu tisku, máme možnost vyjádřit svůj názor,“ řekl Babiš, proti kterému v sobotu v Praze protestovalo podle různých odhadů 250 000 až 300 000 lidí.

Premiér Andrej Babiš (vlevo) položil 17. listopadu 2019 kytici na Národní třídě v Praze při příležitosti 30. výročí sametové revoluce.

V Bratislavě zase v neděli odpoledne a vpodvečer zorganizovaly shromáždění opozice a také občanská iniciativa Za slušné Slovensko, která loni stála za mohutnými protivládními protesty.

„Nemyslím si, že projevování názorů v ulicích je fenoménem jen v zemích V4. Mohu jen ocenit to, že se nemusíme na Slovensku ani v Česku dívat na to, jak bojuje policie s demonstranty - jak se používá slzný plyn, vodní děla, obušky, což je zcela běžné ve vyspělých demokratických zemích na západ od nás,“ řekl Pellegrini.



Dříve během neděle předsedové vlád visegrádských zemí spolu s předsedou německého Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem uctili 30. výročí pádu komunismu také v Praze. V Bratislavě polského premiéra zastoupil ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.