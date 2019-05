Bachař si říkal Hitler, sadistický ošetřovatel anděl smrti. Vězni popisují vraždy a mučení v Asadových věznicích

DAMAŠEK/LONDÝN Každodenní bití, znásilňování, zapalování vězňů a psychické týrání. Tak popsali listu The New York Times své zkušenosti z tajných věznic syrského prezidenta Bašára Asada přeživší. Rozsáhlý víkendový článek se kromě svědectví obětí opírá také o uniklé dokumenty syrské vlády a odkrývá, jak syrský režim prostřednictvím vězeňského aparátu na průmyslové úrovni vyhlazoval disent.

Muhamaad Ghabaš visel několik hodin za zápěstí a byl nucen snášet bití od syrských bezpečnostních složek. Když ani to nestačilo, došlo na elektrický proud, který mu způsoboval neskutečnou bolest. Nakonec mu vojáci dali i zbraň do pusy. To vše student práva ze syrského Aleppa absolvoval proto, aby jej strážci donutili přiznat se k smyšlenému bombovému útoku.



Proti režimu předtím Ghabaš měl vystoupit několikrát – poprvé jako 22letý, když organizoval poklidné protivládní protesty. Tehdy, v roce 2011, jej úřady zatkly, mučení tehdy trvalo dvanáct dní. Pak už neměl sílu a podepsal doznání viny.

Tím však jeho utrpení neskončilo, spíš naopak. Úřady jej přemístily do přeplněné věznice na letecké základně Mezze nedaleko syrského hlavního města Damašku. Zde jej hlídači věšeli za pouta na plot a v noci sprchovali ledovou vodou.

Hitler i anděl smrti

Bachař, který si podle Ghabáše říkal Hitler, pořádal „sadistickou večerní zábavu“, při níž nutil vězně chovat se jako zvířata a štěkat, mňoukat či kokrhat. Vše museli udělat přesně tak, jak si hlídač představoval, jinak byli biti. Někteří vězni museli klečet na čtyřech a dělat dozorcům stoly či židle.

Všudypřítomné utrpení Ghabáš provázelo i na ošetřovně, kde podle svých slov viděl, jak muž s amputovanou končetinou prosil o lék proti bolesti, a ošetřovatel k němu pronesl jen větu: „Jsem Azrael (anděl smrti – pozn.red.)“ a udeřil muže železným obuškem do hlavy. Ghabáš pak musel jeho tělo odnést do koupelny, kde již další dvě těla ležela na zemi. Ve vězení napočítal 19 mrtvých za jediný měsíc.

„Měl jsem obrovské štěstí,“ uvedl jednatřicetiletý Ghabáš pro deník the New York Times. Devatenáct měsíců každodenního bití a psychického týrání přežil. Nakonec jej propustili poté, co jeho blízcí podplatili soudce.

Pít moč, jíst výkaly

Ghabáš celkem kvůli protestům prošel 12 věznicemi. Když byl zatčen potřetí, čelil surovému bití a někdy se probouzel „úplně nahý v mrazivé chodbě“. Poté co byl propuštěn, mu však jeho zážitky nikdo nevěřil. Ostatně to málokdo věřil i dalším vezňům.

Disident Munír Fakír vyprávěl, že vězni byli trestáni, pokud usnuli či mluvili bez dovolení. Také podle něj docházelo k týrání vězňů i ve vojenské nemocnici. Fakír například popsal, jak vojáci nechali dvacetiletého číšníka s cukrovkou zemřít, protože mu nedali inzulín.

Přeživší v rozvorech pro NYT popisovali, jak byli vězni v zařízení Sajdnaja nuceni pít vlastní moč, jíst exkrementy či byli při převáženi v dodávkách určených k přepravě masa svázáni a zaháknuti za řeznické háky. Jednadvacetiletého mladíka vojáci podle svědectví polili benzínem a zapálili, na popáleniny umíral 21 dní.

Mučení a zneužívání se nevyhýbá ani ženám. OSN loni zdokumentovala, že znásilnění či jiné formy sexuálního násilí zažily ženy ve 20 zařízeních režimu, muži pak v 15. OSN označila podmínky ve zmíněných věznicích za extrémní s tím, že v nich probíhá „vyhlazování a zločiny proti lidskosti“.

Mrtvých jsou tisíce

Podle nevládní syrské organizace pro lidská práva (The Syrian Network for Human Rights) je stále ve věznicích režimu nebo bylo usmrceno 128 tisíc civilistů, z toho 14 tisíc jich bylo umučeno k smrti.

Zatímco Asadova armáda bojovala o území s povstalci, jeho vláda podle NYT vyhlásila válku i vlastním občanům. V současnosti, kdy se brutální osmiletý konflikt patrně chýlí ke konci, se počet osob zadržovaných režimem v Sýrii zvýšil.

Loni (organizace) The Syrian Network zaznamenala, že bylo nově namátkově zatčeno 5607 lidí, což je více než 100 týdně a téměř o 25 procent více než předloni, napsal NYT k dění v Sýrii. List rovněž uvádí, že podle uniklých syrských vládních dokumentů zatýkání nařídili důstojníci, kteří mají blízko k Asadovi a věděli o mučení vězňů.

Občanskou válku v Sýrii zažehlo potlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011. Konflikt se ale během let se zapojením různých regionálních a zahraničních sil znepřehlednil. Před válkou měla Sýrie podle odhadů Světové banky 20,8 milionu obyvatel; o život od té doby ale přišlo asi půl milionu lidí. Do bojů se na straně Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, které tak do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.

V uplynulých měsících syrská vláda pod tlakem Moskvy přiznala, že několik set lidí, které zadržovala, zemřelo, a vydala úmrtní listy, píše NYT. The Syrian Network se domnívá, že syrský režim tím občanům vzkázal, že ho nikdo nepotrestá.

Velká část případů mučení se odehrála v Sidnáji, která je známá jako věznice, kde se vykonávají hromadné popravy.