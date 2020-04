Barack Obama podpořil svého někdejšího viceprezidenta Joea Bidena v boji o Bílý dům

Obama ve videu uvedl, že volba Joea Bidena jako svého viceprezidenta bylo „jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsem kdy učinil“ a dodal, že má Biden „veškeré kvality, které nyní od prezidenta potřebujeme“.



Bývalý prezident, s nímž Biden úzce v Bílém domě spolupracoval po obě čtyřletá volební období, své rozhodnutí ohlásil den po obdobném kroku senátora Bernieho Sanderse, který byl během nominačního procesu Bidenovým nejvážnějším soupeřem. Sanders v pondělí řekl, že chce svou podporou napomoci porážce Donalda Trumpa, jehož označil za „nejnebezpečnějšího prezidenta moderních dějin“.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX