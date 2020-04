‚Rukama sjel dolů po mé sukni.‘ Bývalá stážistka obvinila Bidena ze sexuálního obtěžování

WASHINGTON/PRAHA Demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden má na kontě nový skandál. Jeho bývalá stážistka jej obvinila, že ji před 27 lety sexuálně obtěžoval. Sedmasedmdesátiletý kontaktní politik však popírá, že by se něco takového stalo.

Loni na jaře oznámil bývalý viceprezident Joe Biden svou kandidaturu na prezidenta. Společně s probíhajícím hnutím #MeToo se tehdy spustila debata o tom, zda je Biden dobrým kandidátem. Řada žen se tehdy ozvala, že jim bylo nepříjemné, jak se jich v minulosti politik dotýkal, masíroval jim ramena či jim dával polibky na tvář, aniž by o to stály. Viceprezident tehdy těmto ženám vzkázal, že je chápe a bude v budoucnosti „více respektovat osobní prostor.“



Jednou z těchto žen byla i Tara Readová. Při rozhovorech tehdy uvedla, že se jí viceprezident nemístně dotýkal na krku a ramenou, když pracovala jako stážistka v jeho senátorské kanceláři v roce 1993.

Koncem března letošního roku, kdy ještě nebylo jasné, zda se Donaldu Trumpovi postaví v boji o Bílý dům Bernie Sanders, nebo Joe Biden, ale přišla s dalším skandálním obviněním. Biden jí tehdy neposkytl jen nevyžádanou masáž, ale dokonce ji prý i sexuálně napadl.

Stalo se to údajně na jaře roku 1993. Tehdy devětadvacetiletá Tara Readová pracovala pro senátora Joea Bidena jako stážistka. Readová na sobě měla halenku a sukni. „Bylo ten den vedro a já byla v podpatcích,“ popsala v rozhovoru pro podcast režisérky Katie Halperové.

Ruce pod sukní

Celá situace prý vznikla, když šéfka Bidenovy kanceláře poslala Readovou za senátorem, aby mu doručila tašku s věcmi na cvičení.

„Měla jsem mu to donést do jedné místnosti v Kapitolu. Nejprve jsem ho viděla, jak s někým mluví, ale ten člověk odešel a my zůstali v boční části. Předala jsem mu věci a on řekl: ‚Ahoj Taro.‘ Přivítal mě, znal mě jménem a najednou jsme byli sami. Bylo to podivné. Stála jsem opřená o zeď. Pamatuji si, že mě škrábal mramor,“ popsala scenérii Readeová.

„Držel mě proti zdi a ta byla studená. Stalo se to všechno naráz. Taška s cvičením byla najednou pryč a jeho ruce byly na mě. Pod mým oblečením. Sjel rukama dolů po mé sukni a pak nahoru a pronikl do mě svými prsty. Líbal mě a něco říkal. Nepamatuju si všechno. Ale říkal, jestli nechci jít někam jinam.“

Readová také pro deník The New York Times uvedla, že se prý tehdy stáhla a Biden reagoval slovy: „Ale no tak, slyšel jsem, že se ti líbím.“ Senátor byl přibližně ve věku jejího otce a o nic víc se prý nesnažil. Když se Readeová odtáhla, Biden se „odvrátil a vypadal rozzlobeně“.

Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden.

„Ukázal na mě prstem a řekl: ‚Neznamenáš pro mě nic. Nic.’A já jsem viděla, jak je naštvaný,“ popsala situaci dnes šestapadesátiletá žena. „Musela jsem vypadat strašně, protože se na mě podíval, chytil mě za ramena a řekl: ‚Budeš v pořádku. Bude to dobré.‘ A odešel. Já jsem se třásla.“

Kolegové o tom nevěděli

Významné americké deníky The Washington Post a The New York Times po téměř tři týdny ověřovaly slova Readeové. Hovořily s dalšími tehdejšími stážisty i se zaměstnanci Bidenovy senátorské kanceláře. Nikdo z nich neměl o takovém obvinění zdání, přestože Readeová tvrdí, že tehdy vyplnila oficiální stížnost.

Bývalá stážistka se s událostmi kolem napadení svěřila jen svému bratrovi a jedné kamarádce, která oběma deníkům potvrdila, že jí Readeová před lety o incidentu vyprávěla. Bratr pro deník The New York Times uvedl, že věděl o dotycích na krku a ramenou a několik dní po rozhovoru redaktorům napsal zprávu, že si vzpomněl i na události kolem napadení.

Aby se Readeová vyhnula útokům ze strany fanoušků Joea Bidena, byla již v minulých týdnech na policii, aby napadení oznámila. V policejním dokumentu však nefiguruje jméno bývalého viceprezidenta. Oba listy, Washington Post i New York Times, připomínají, že si za falešné udání může žena vysloužit až 30 dní ve vězení.

Na dotazy, proč s obviněním nepřišla již před rokem, Readeová odpověděla, že ještě nebyla připravená. Zároveň ji loni některé kalifornské deníky označily za „ruskou agentku“, protože na svém Twitteru opakovaně sdílela pochvalné komentáře o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Prezident USA Barack Obama a viceprezident Joe Biden zdraví své příznivce

Readeová přitom podle svých slov volila v minulých volbách demokraty, dvakrát volila kandidátku Obama-Biden a od ledna letošního roku podle deníku The Washington Post aktivně podporovala kampaň Bernieho Sanderse, který byl donedávna jediným Bidenovým soupeřem.

Šéfka Bidenovy kampaně Kate Bedingfieldová uvedla, že „viceprezident Biden zasvětil svůj život změně kultury a zákonů kolem násilí na ženách. Je jejich autorem a bojoval za jejich prosazení. Věří, že ženy mají právo být vyslechnuty. Takovéto výroky by měly být prověřeny. Jasné ale je toto: Není to pravda. Rozhodně se to nestalo.“