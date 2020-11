Běloruská policie tvrdě zasáhla proti demonstrantům v Minsku, vypálila i varovné výstřely

Minsk V Minsku se opět sešli demonstranti, kteří vždy v neděli vyjadřují odpor vůči režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Podle odhadu agentury AFP se v neděli protestu zúčastnilo 20 000 až 30 000 lidí.

Těžkooděnci účastníky rozháněli a zatýkali. Policie podle agentury TASS potvrdila, že vypálila varovné výstřely a použila zábleskové granáty. Podle očitých svědků, na které se odvolává agentura Interfax, se před zahájením protestní akce v ulicích pohybovala obrněná obojživelná vozidla s kulomety.



Nedělní protestní akce byla spojená s Dušičkami, během nichž si obyvatelé Minsku tradičně připomínají oběti stalinských represí průvodem z centra města do lesa Kurapaty na okraji metropole. Tam byly objeveny hroby obětí masových poprav z 30. a 40. let. Letos však úřady vzpomínkovou akci nepovolily. Podle informací agentury TASS se ale i přes odpor silových složek několika stovkám demonstrantů podařilo do lesoparku dorazit.



Podle běloruské organizace na ochranu lidských práv Vjasna policie zatkla jen v Minsku přes 150 lidí, řadu z nich policisté zbili. Mezi zatčenými jsou i novináři.



„Úřady se pokoušejí ten vřící běloruský hrnec utěsnit, ale z historie víme, kam to může vést,“ řekl šéf Vjasny Ales Bjaljacki.

Lukašenko tento týden demonstrujícím pohrozil, že obranné složky se nebudou rozpakovat použít násilí, ministerstvo vnitra dříve zmínilo rovněž střelné zbraně.

Běloruská vláda na svém oficiálním webu oznámila, že od neděle dočasně uzavře hranice pro vstup cizinců a osob bez občanství. Opaření podle vlády souvisí s šířením nemoci covid-19. Tento týden už se částečně uzavřely pozemní hranice s Polskem, Lotyšskem, Litvou a s Ukrajinou.

Lukašenko tento týden předeslal, že v případě nutnosti povolá do ulic armádu a vyzbrojí dobrovolníky z takzvaných lidových družin, které tvoří bývalí vojáci a příslušníci bezpečnostních složek. V pátek prezident oznámil, že už nehodlá dělat ústupky a pohrozil použitím síly.

Hromadné protesty proti Lukašenkově režimu vyvolaly prezidentské volby na začátku srpna. Opozice a demonstranti pokládají Lukašenkovo oficiálně oznámené vítězství ve volbách s více než 80 procenty hlasů za zfalšované, v Minsku se od té doby každou neděli scházejí desítky tisíc lidí. Opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská, kterou řada Bělorusů považuje za skutečného vítěze voleb, je v exilu v Litvě.