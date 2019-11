Benátky postihla třetí povodňová vlna během posledního týdne, záplavy hlásí celá Itálie

Záplavy v Benátkách způsobuje silný déšť a prudký vítr v kombinaci s přílivem. Pod vodou je 70 procent historického centra. Starosta města Luigi Brugnaro nařídil opět uzavřít náměstí sv. Marka, na němž voda momentálně dosahuje výšky 60 centimetrů nad obvyklou úroveň mořské hladiny.



Situace je díky slabšímu větru o něco méně dramatická než v noci na středu, kdy voda dosáhla úrovně 1,87 metru. Pouze jedinkrát za dobu měření vystoupila voda výše - v roce 1966 ukázal vodočet dokonce 1,94 metru.

Italská vláda v souvislosti se záchrannými a úklidovými pracemi ve městě vybudovaném na lagunách Jaderského moře již vyčlenila „na nejnutnější opatření“ 20 milionů eur (512 milionů korun). Soukromé osoby postižené povodní mají být odškodněny částkou 5000 eur (128.000 korun), podniky sumou až čtyřikrát vyšší. Brugnaro vzhledem k rozsáhlým škodám otevřel účet, na nějž budou moci přispívat lidé z Itálie i zahraničí.

Parts of Venice are under water once again after another exceptionally high tide hit the Italian city



