Biden hledá viceprezidentku. Horké kandidátky pocházejí z řad menšin

NEW YORK / PRAHA Do prezidentských voleb v USA zbývají čtyři měsíce. Před demokratickým kandidátem a bývalým viceprezidentem Joem Bidenem stojí jedna velká otázka: kdo se po jeho boku postaví dvojici Donald Trump – Mike Pence.

Již několik týdnů podle informací deníku The New York Times (NYT) probíhají intenzivní pohovory a tým demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena vybírá viceprezidenta, respektive viceprezidentku. Biden totiž 15. března během televizní debaty oznámil, že si jistojistě vybere jako spolukandidáta ženu. V současnosti je ve hře přibližně osm kandidátek, které týmy poradců hloubkově prověřují.

Jak připomíná deník The Washington Post (WP), samotný bývalý viceprezident odmítá o svém potenciálním spolukandidátovi jakkoliv veřejně spekulovat. „Dělá to jednak proto, aby neodhalil způsob svého myšlení, ale také soukromí některého z kandidátů,“ sdělil deníku pod podmínkou anonymity jeden ze členů Bidenova volebního štábu.

Kandidátka bude nejspíš tmavé pleti

Ještě koncem června média spekulovala, že by se Bidenovou spolukandidátkou mohla stát senátorka a účastnice primárek Amy Klobucharová, s níž by si Biden mohl dobře rozumět v oblasti politické agendy. Pravidelně bývalého viceprezidenta Baracka Obamy obhajovala v televizních pořadech a podle NYT ji intenzivně prověřoval Bidenův tým. Pak se ale napříč Spojenými státy rozhořely rasové nepokoje kvůli smrti černocha George Floyda v minnesotském Minneapolisu.

Americká demokratická senátorka Amy Klobucharová.

Když nepokoje již měsíc neustávaly, senátorka původem z Minnesoty vystoupila v televizi MSNBC a oznámila, že nechce, aby ji Biden zvažoval jako spolukandidátku. Měl by si prý totiž vybrat černošku.

Největší šance, že se postaví Trumpovi po boku Bidena, tak má podle médií v současnosti senátorka za stát Kalifornie Kamala Harrisová. Je jedinou černoškou v senátu a získala relativně silnou popularitu i během demokratických primárek začátkem letošního roku. V minulosti působila i jako kalifornská ministryně spravedlnosti či jako prokurátorka. V rámci Demokratické strany patří k umírněnému křídlu a jejím hlavním tématem jsou nižší daně pro střední třídu. Harrisová má s Bidenem relativně přátelský vztah, což je podle nejmenovaného zdroje deníku The New York Times z Bidenova okolí jedním z faktorů při výběru. Senátorka se navíc dobře znala s již zesnulým Bidenovým synem Beauem.

Vynesly je demonstrace

Pracovníci prezidentské kampaně ale prověřují i další kandidátky tmavé pleti, jejichž jména vyplynula na povrch v posledních týdnech. Na žebříčku potenciálních kandidátů na viceprezidentku se na nejvyšších místech v tuto chvíli pohybuje například poslankyně Sněmovny reprezentantů Val Demingsová či starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová.

Tyto dvě kandidátky sice nebyly donedávna příliš známé na celonárodní úrovni, ale během června odehrály důležité role v boji za práva černochů – Demingsová jako bývalá šéfka policie ve floridském Orlandu na půdě sněmovny tlačila na vznik policejní reformy, zatímco Bottomsová si vysloužila chválu ze strany veřejnosti za to, jak zvládla chaotické demonstrace ve svém městě.

Zvažované kandidátky (zleva) Val Demingsová, Kamala Harrisová, Susan Riceová, Keisha Lance Bottomsová

Podle informací WP Biden zároveň zvažuje i bývalou poradkyni pro národní bezpečnost Baracka Obamy a první černošku v roli velvyslankyně Susan Riceovou.

Ve hře prý ale zůstávají i další kandidátky z řad menšin, jako například senátorka za stát Wisconsin Tammy Baldwinová, která se stala první homosexuální senátorkou v USA. V neposlední řadě má údajně Bidenův tým v hledáčku i velmi levicově zaměřenou senátorku za stát Massachusetts Elizabeth Warrenovou.

Biden má zatím podle průzkumů našlápnuto do boje o Bílý dům velmi dobře. Před Donaldem Trumpem si drží již pár týdnů dvouciferný náskok a daří se mu dobře i v tradičních republikánských baštách – třeba v Texasu má srovnatelné výsledky se současným šéfem Bílého domu.

Pokud by se Bidenovi podařilo Trumpa porazit, stal by se historicky nejstarším prezidentem. I proto již předem bývalý viceprezident oznámil, že se nebude ucházet o druhý mandát. A o to je pozice viceprezidenta pro kandidátky zajímavější.