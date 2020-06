Dvě vize Ameriky. Trump hrozí armádou, Biden slibuje a prahne po dialogu

Protesty v USA zákaz vycházení nezastavil. V New Yorku pochodovaly po osmé večerní v ulicích tisíce lidí a hrozba prezidenta Donalda Trumpa, že pošle do ulic armádu, vyšla naprázdno. V hlavním městě Spojených států Washingtonu, D. C., pak byly demonstrace relativně poklidné, přestože v pondělí na žádost ministra spravedlnosti Williama Barra policisté a národní garda vyhnali za pomoci slzného plynu demonstranty z náměstí u Bílého domu jen proto, aby se prezident mohl vyfotit u spáleného kostela s biblí v ruce.



V úterý večer se lidé na demonstracích sešli například v Chicagu, Miami, Los Angeles či Houstonu. V New Yorku pochodovaly tisíce lidí v několika skupinách ve čtvrtích Manhattan a Brooklyn. Řada podniků po zkušenosti z předchozích nocí zabednila svoje výlohy, rabování se však tentokrát objevovalo jen ojediněle. V Saint Louis pak během nepokojů zemřel policista.

Demonstrace vyvolala vražda černocha George Floyda v Minneapolisu. Jeho smrt způsobili policisté.

Spojené státy tak dnes stojí před několika zásadními problémy. Pandemií koronaviru, kterou se v některých státech stále nepodařilo dostat pod kontrolu, ekonomickou krizí a současnými nepokoji. A Američané očekávají, že na řešení současných problémů přijde jeden z dua Donald Trump – Joe Biden. O tom, kdo z nich zemi povede, se rozhodne v nadcházejících volbách 3. listopadu.

Současný šéf Bílého domu již minulý týden občanům USA hrozil, že pokud bude pokračovat „rabování, začne střílení“, a v pondělí při projevu k národu uvedl, že do států, kterým se nepodaří dostat situaci pod kontrolu, pošle aktivní armádní jednotky.

Prezident nenabídl olivovou ratolest ani nenaznačil, že by byl ochotný vést dialog. Sám přitom při nepokojích v roce 2015 vyzýval svého předchůdce prezidenta Obamu, aby „jel do Baltimoru a přivedl obě strany k jednacímu stolu. Se správným vedením toho lze dosáhnout.“ Proti jeho nápadu poslat armádu do ulic se přitom ve středu odpoledne postavil i Trumpův ministr obrany Mark Esper.

President Obama, you have a big job to do. Go to Baltimore and bring both sides together. With proper leadership, it can be done! Do it.