V St. Louis zastřelili při protestech expolicistu. Černošský strážník v penzi se snažil zastavit rabování

ST. LOUIS/PRAHA V úterý během protestů v americkém Saint Louis zemřel policejní kapitán v penzi David Dorn. Sedmasedmdesátiletého muže našli lidé na chodníku před obchodem se šperky. Podle úřadů se snažil zabránit výtržníkům v rabování.

V úterý kolem půl třetí ráno přišel na policejní stanici v St. Louis telefonát informující, že před zlatnictvím Lee’s Pawn & Jewelry bylo nalezeno tělo staršího černocha. Policie následně muže identifikovala jako bývalého kolegu Davida Dorna.



Muže zastřelili zatím neznámí pachatelé během násilných protestů. Celé město ve státě Missouri bylo v noci z pondělí na úterý na nohou. Během večera někdo postřelil při střetech čtyři policisty, demonstranti zasypali strážníky rachejtlemi a kameny, vyloupeno či poškozeno bylo 55 obchodů a jedna z prodejen vzplála.

Podle serveru CBSnews se na internetu objevilo i video, na kterém je vidět, jak sedmasedmdesátiletý kapitán v penzi Dorn přišel o život. Společnost Facebook, na jejíž platformu někdo video umístil, však již záběry stáhla.



Jeho manželka uvedla pro deník St. Louis Post-Dispatch, že Dorn byl přítelem majitele zlatnictví a když se v obchodě rozezněl alarm, rozhodl se, že se půjde podívat, co se děje. Zemřel při snaze zastavit rabování.

Dorn působil na policejním oddělení v St. Louis 38 let a do důchodu se odebral v roce 2007. Jeho manželka pracovala podle televize KMOV-TV pro městskou policii. „Myslím, že by chtěl, abychom si ho takto pamatovali. Jako muže, který do poslední chvíle pomáhal a chránil,“ uvedl pro televizi Dornův syn Brian.

„Byl velice zapálený do problémů mladých lidí, speciálně těch, kteří to neměli v životě snadné,“ popsal bývalý šéf policie v St. Louis Tim Fitch. „Chtěl, aby měli úspěch. Chtěl být vzorem pro mladé muže a ženy, kteří se rozhodli nastoupit na kariéru u policie.“

Podle Fitche byl Dorn „zábavný a neustále veselý“. „Byl otevřený a nikdy jste nemuseli přemýšlet nad tím, co si myslí, protože to vždycky řekl nahlas.“