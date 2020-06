USA nyní sledují následky třech let bez zralého vedení, kritizoval Trumpa bývalý ministr obrany Mattis

„Donald Trump je za dobu, co jsem na světě, prvním prezidentem, který se nesnaží Američany sjednocovat - který ani nepředstírá, že se o to snaží,“ napsal Mattis v časopisu The Atlantic o současném šéfovi Bílého domu. „Místo toho se nás snaží rozdělit,“ dodal. Spojené státy jsou podle něho svědkem „následků toho, že jsou tři roky bez zralého vedení“.



Mattis na post ministra obrany v Trumpově administrativě rezignoval v prosinci 2018, protože nesouhlasil s prezidentovým požadavkem stáhnout 2000 amerických vojáků ze Sýrie. Agentura DPA napsala, že od té doby Trumpa veřejně kritizoval jen zřídka.

Prezidentovo prohlášení, že k potlačení současných nepokojů spojených s úmrtím George Floyda povolá do některých států armádu, považuje Mattis za chybu. „Doma bychom měli armádu nasazovat jen velmi zřídka, tehdy, když to žádají guvernéři jednotlivých států,“ myslí si bývalý ministr obrany. V případě vojenského zásahu proti civilním protestům hrozí, že vznikne konflikt mezi obyvateli a armádou, varoval Mattis. „Nedokážu si představit, že vojáci by za nějakých podmínek byli vysláni, aby porušili ústavou daná práva svých spoluobčanů,“ napsal.

O protestech napsal, že jejich duší jsou „desetitisíce lidí, kteří mají svědomí a kteří trvají na tom, že náš národ má žít v souladu s našimi hodnotami“. Není podle něho nutné se znepokojovat malou skupinkou těch, kdo při protestech porušují zákony.

Trump v reakci na Mattisovu kritiku na Twitteru napsal, že jde o „nejvíce přeceňovaného generála na světě“ a že je skvělé, že rezignoval.

Vlna demonstrací se ve Spojených státech vzedmula poté, co 25. května v Minneapolisu zemřel černoch George Floyd poté, co mu bělošský policista při zatýkání více než osm minut klečel na krku. Nepřestal, ani když Floyd naříkal, že nemůže dýchat.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...