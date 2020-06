‚Jen ať hoří.‘ Majitelé zapálené restaurace v Minneapolis demonstrantům odpustili

MINNEAPOLIS/PRAHA Minneapolisem, který je největším městem státu Minnesota, otřásají již týden protesty. Mnoho míst lehlo popelem, desítky obchodů byly vyrabovány či spáleny. Ne všichni si však stěžují. Pro některé je zapálený podnik jen malou cenou za spravedlnost.

Stalo se to ve čtvrtek, druhý den násilných protestů, které zažehlo zabití Georgeho Floyda několika místními policisty. Výtržníci rabovali obchody a dovolili si i na policejní stanici, která kolem jedenácté hodiny večerní vzplála. Požár se rozšířil i na okolní podniky a jedním z nich byla i rodinná indická restaurace Gandhi Mahal.

„Můj otec založil restauraci za ekonomické krize. Během několika týdnů se z ní stalo komunitní centrum a debatovalo se zde o klimatických změnách i současné pandemii,“ popsala pro deník The Washington Post Hafsa Islamová.

Její otec vyrostl pod bangladéškou diktaturou a mnohé z jeho přátel zabila policie. Záběry v televizi, kde viděl, jak policisté zasahují proti demonstrantům za užití slzného plynu a gumových projektilů, tak nesl těžce. Ve středu se tak rozhodl, že protestující podpoří a dal jim dokonce i něco k jídlu.



Islamovou zastihla zpráva o požáru doma. „Sledovala jsem v televizi záběry, jak hoří město. Vzpomínala jsem na dětství, na to co můj otec vybudoval. Pak mi zavolala jedna z bývalých zaměstnankyň restaurace. Řekla mi, že podnik v noci někdo zapálil a ten vyhořel do základů,“ uvedla k nešťastnému momentu.

„Byla jsem naštvaná. Všechno bylo pryč. Sbírka od místních umělců, mikrofarma, všechno. Táta to se mnou sledoval a pak jsem ho slyšela, jak říká: ‚Jen ať to shoří. Spravedlnosti musí být učiněno zadost. A ti policisté musí skončit ve vězení.‘“

Samotné Islamové to tehdy došlo. Její rodina sice přišla o majetek, o jediné živobytí, o podnik, díky kterému ona mohla studovat. Ale nepřišla o svého člena. „Můžeme znovu postavit budovu, ale nikdy nemůžeme George Floyda vrátit jeho rodině. Demonstranti roky zkoušeli jít mírovou cestou. Nefungovala. A pokud má být tohle cenou za to, že se konečně dosáhne spravedlnosti, tak to za to stojí.“