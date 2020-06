Násilí v USA není všude. Policisté v Miami a New Yorku poklekli společně s demonstranty

Newyorské ulice v neděli opět zaplnily davy demonstrantů, podobně jako ve více než dalších 70 městech po celých Spojených státech. Protesty vyvolala vražda černocha George Floyda, kterého ve městě Minneapolis zabil minulý týden jeden z policistů.

Minnesotské město zažilo po několik dní zapalování obchodů, aut a hořela i policejní stanice. Do desítek podniků vnikli vandalové a rabovali. Proto byly překvapivé nedělní záběry z New Yorku. Někteří z řad demonstrantů se semkli a utvořili lidský řetěz kolem obchodů, aby případným výtržníkům zabránili ve vstupu a nedošlo k rabování.

Some protestors in Brooklyn calling to loot the Target, but organizers are rushing in front of the store to stop them, keep things non-violent #nycprotest pic.twitter.com/6x70cpcjep