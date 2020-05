Minneapolis v plamenech. Demonstranti zapálili policejní stanici, Trump chce vyslat vojáky

„Žádný smír bez spravedlnosti,“ skandují v ulicích Minneapolis stovky demonstrantů. V pozadí za nimi hoří obchody s alkoholem.



Město zažívá již několikátý den neklid. Policisté zde totiž v pondělí zabili při zatýkání šestatřicetiletého černocha George Floyda. Jeden ze strážců zákona mu klečel několik minut na krku, přestože zatčený říkal, že nemůže dýchat a prosil, aby ho nezabíjeli. Podle policejní zprávy se strážníkům vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog.

Ve středu kvůli tomu vypukly masivní nepokoje. Lidé v noci na čtvrtek zapálili barikády a došlo na rabování ve velkém měřítku. Policie se na některých místech pokusila dav rozehnat slzným plynem a gumovými projektily, ale ani to příliš nepomohlo.

„Bojíme se, jak přečkáme noc,“ řekla pro deník The Washington Post jedna z obyvatelek města.

Její obavy byly na místě. V noci na pátek se totiž situace opakovala a demonstranti zašli mnohem dál. Kolem jedenácté hodiny večerní (5:00 SELČ) se protestující dostali do policejní stanice ve 3. okrsku a zatímco ji někteří demolovali a sprejovali uvnitř nadávky, rozhodli se ji další zapálit.

Podle mluvčí minneapolské policie raději všichni strážníci opustili budovu v „zájmu bezpečnosti zaměstnanců“. Stovky lidí venku skandovaly jedna z posledních slov George Floyda: „Nemohu dýchat.“ Deník The Washington Post upozorňuje, že v okolí stanice nebyli žádní policisté.

Prezident Donald Trump během noci nazval demonstranty v Minneapolis „gaunery“ a navrhl, že by do města poslal armádu. „Když začne rabování, začne střílení,“ napsal šéf Bílého domu na sociální síť Twitter (společnost jej již skryla, protože „porušil pravidla Twitteru ohledně oslavování násilí“ ) a pohrozil demokratickému starostovi Jacobu Freyovi, že pokud „nedostane město pod kontrolu“ pošle do Minneapolis národní gardu.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!