Pandemie koronaviru a policejní brutalita. Spojenými státy zmítají hned dvě krize, Trumpova vláda čelí kritice

„Střelba zní od Detroitu přes Indianapolis a Chicago až po Omahu – v těchto městech byli zabiti lidé ve spojení s protesty,“ píše deník The Washington Post, podle kterého se demonstrace rozhořely v 75 městech USA. Podle médií tak jde o největší protestní hnutí od roku 1968, kdy byla zavražděna ikona boje za rovnoprávnost černochů Martin Luther King. Současné násilné protesty spustila vražda černocha George Floyda v minnesotské Minneapolis. Policista mu totiž klečel několik minut na krku.



Bezpečnostní složky se při potlačování nepokojů musely uchýlit k používání obušků, slzného plynu a gumových projektilů. Několik stovek demonstrantů skončilo ve vězení a při násilných střetech zemřelo nejméně šest lidí.

Objevují se však i pozitivní případy. Snímky z New Yorku či Miami například ukázaly, jak se někteří demonstranti rozhodli svými těly ochránit výlohy obchodů, aby nedošlo k rabování jako v posledních dnech v Minneapolis. V kentuckém Louisville pak demonstranti obklopili jednoho z policistů, aby jej ochránili před případnými násilníky. Na oplátku několik desítek policistů v New Yorku pokleklo společně s demonstranty při poklidném protestu, aby uctili památku zabitého George Floyda.

American police kneel down infront of angry protests to ask for forgiveness on behalf of their colleague  pic.twitter.com/xL2psBcxJ9