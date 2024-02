Má paměť je v pořádku, řekl Biden. Pak označil Sísího za prezidenta Mexika

Jedenaosmdesátiletý prezident si podle něj například nevzpomněl, ve kterém roce začalo a kdy skončilo jeho viceprezidentské období, či ve kterém roce zemřel jeho syn Beau.

Biden to ve vystoupení pro média odmítl a podle agentury AP zvláštního vyšetřovatele „naštvaně kritizoval“ za to, že zpochybňuje jeho vzpomínky na smrt syna. Není prý pravda, že si nepamatuje, kdy zemřel. „Nepotřebuji nikoho, nepotřebuji nikoho, aby mi připomínal, kdy odešel,“ podotkl.

Americký prezident, který opakovaně čelí kritice, že už by kvůli své paměti neměl úřad prezidenta zastávat, také uvedl, že je starší muž a ví, co dělá. „Moje paměť je v pořádku, podívejte se na to, co jsem udělal od té doby, co jsem se stal prezidentem,“ řekl.

I během poměrně krátkého vystoupení pro média se však Biden dopustil nepřesnosti, když egyptskou hlavu státu Abdala Fattáha Sísího označil za prezidenta Mexika. Podobné chyby se mu stávají opakovaně. Nedávno například zaměnil bývalé německé kancléře Angelu Merkelovou a Helmuta Kohla či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jednoho z jeho předchůdců Françoise Mitterranda.

Biden je kvůli tomu terčem kritiky republikánů i svého očekávaného vyzyvatele v listopadovém souboji o Bílý dům Donalda Trumpa, kteří zpochybňují jeho kognitivní schopnosti. Sedmasedmdesátiletý Trump však někdy také mívá podobné potíže. Loni například varoval před hrozbou „druhé světové války“, letos si zase spletl svou soupeřku v boji o republikánskou nominaci Nikki Haleyovou s bývalou šéfkou Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou.

Biden ve vyjádření pro média v neposlední řadě zdůraznil, že při nakládání s tajnými dokumenty neporušil zákon a rozporoval také tvrzení, že si materiály ponechal úmyslně.

Vyšetřování dospělo k tomu, že si Biden záměrně nechal některé tajné dokumenty o americké válce v Afghánistánu a dalších záležitostech týkajících se národní bezpečnosti poté, co opustil úřad viceprezidenta v roce 2017. Trestnímu obvinění kvůli tomu ale čelit nebude.

Naopak Trump byl loni obžalován kvůli tomu, že si při svém odchodu z funkce v roce 2021 nechal do rezidence na Floridě přepravit krabice plné oficiálních dokumentů ze svého funkčního období, mezi nimiž podle vyšetřovatelů byly i materiály s označením „přísně tajné“. Část z nich odmítal vydat a na rozdíl od Bidena nespolupracoval vždy s vyšetřovateli.