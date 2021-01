Blízký východ: další průlom díky dohodě čtyř států s Katarem. Společně chtějí čelit Íránu

Po normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy se Blízký východ v úterý dočkal rozuzlení dalšího letitého sporu. Podpisem dohody v saúdskoarabském městě Al Ulá totiž skončila blokáda Kataru ze strany čtyř zemí: Bahrajnu, Egypta, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE).



Důvodem, proč tzv. Čtyřka v červnu 2017 přerušila s Katarem veškeré diplomatické, obchodní i dopravní spojení, byla obvinění, že tento malý, avšak velmi bohatý a vlivný emirát podporuje radikální muslimské či přímo teroristické organizace (mj. Hamás či Muslimské bratrstvo) a udržuje těsné vztahy s „nepřátelským“ Íránem.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Qatar’s Amir @TamimBinHamad Al Thani embrace during the first meeting between the two royals since the 2017 blockade. #GCCsummit #المصالحه_القطريه_السعوديه #قمه_العلا #تميم_بن_حمد #Qatar #SaudiArabia #DohaNews pic.twitter.com/RUh8ojCkQW