Blokáda slovenských navrátilců u rakouských hranic skončila. Čeká je státní karanténa

Bratislava Nespokojení slovenští navrátilci v sobotu ukončili blokádu na dálničním hraničním přechodu s Rakouskem u Bratislavy, informovala televize TA3. Od pátku zde protestovali proti tomu, že jim byla po návratu z ciziny nařízena státní karanténa.

Navrátilci se dožadovali, aby po návratu ze zahraničí mohli setrvat v domácí namísto státní 14denní izolaci. Tuto možnost jim ale vláda hodlá povolit teprve tehdy, až bude zprovozněna mobilní aplikace v projektu takzvané chytré karantény. Kvůli průtahům spojeným s posudkem od společností Google a Apple, jejichž systémy jsou využívány v mobilních telefonech, bylo její spuštění původně plánované na pátek odloženo.



Většina z protestujících souhlasila s kompromisem, že nyní sice do státní karantény půjde, bude ji ale moci opustit a přejít do domácí izolace, jakmile bude trasovací aplikace chytré karantény zprovozněna.

Karanténu ve státních zařízeních zavedlo Slovensko zhruba v polovině března ještě za předchozí vlády Petera Pellegriniho pro ty obyvatele země, kterým úřady po vypuknutí pandemie choroby covid-19 pomáhaly s návratem na Slovensko. Bratislava zároveň uzavřela hranice pro zahraniční turisty. Ve zmíněných opatřeních pokračuje i nynější kabinet premiéra Igora Matoviče, který vzešel z únorových parlamentních voleb a který s výjimkami pro různé skupiny lidí zavedl plošnou karanténu při návratu obyvatel do země.

Dosud úřady nařizovaly přímo z hranic přepravu cestujících do státem určených zařízení, kde lidé setrvali do vykonání testu na koronavirus a pak mohli pokračovat v karanténě u sebe doma. Mnoho lidí si ale na podmínky ve státní karanténě stěžovalo. Upozorňovali rovněž, že do ní byli hromadně přepravování s dalšími osobami, od kterých se mohli nakazit. Výhrady vůči státní karanténě vyslovila i ombudsmanka Mária Patakyová.

První případ nákazy zaznamenalo Slovensko na začátku března, v posledních čtyř týdnech jsou počty nových infikovaných nízké. Za uplynulý týden úřady nezaznamenaly jediné úmrtí po nákaze koronavirem a denní přírůstky nově nakažených byly jednociferné. Celkem země eviduje 1504 infikovaných a 28 úmrtí s nemocí covid-19.