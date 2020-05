‚Aby nějaká vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy.‘ Matovič chce blokády silnic označit za trestný čin

Bratislava Zakázat blokování klíčových silnic a hranic na Slovensku během různých protestů pod hrozbou trestního stíhání chce prosadit premiér Igor Matovič. Předseda slovenské vlády to v pondělí ohlásil po pátečním zablokování jednoho z hraničních přechodů do Rakouska v souvislosti s opatřeními proti pandemii choroby covid-19 a po ohlášené blokádě dálnice do Bratislavy, kterou v pondělí ale majitelé fitness center uzavřených kvůli boji s nákazou nakonec neuskutečnili.

„Měli bychom chránit veřejný zájem, aby náhodou nějaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na šest hodin, na dva dny a celé Slovensko bude trpět. Myslím, že to dokážeme udělat a je to v souladu s ústavou,“ řekl Matovič.

Blokáda slovenských navrátilců u rakouských hranic skončila. Čeká je státní karanténa Dodal, že při podobných demonstracích se střetává právo na protest s právem dalších lidí na práci. „Je na místě chránit klíčové (dopravní) tepny, aby nemohly být blokovány, stejně jako hranice,“ uvedl Matovič. Podle Matoviče za pátečním protestem na dálničním hraničním přechodu s Rakouskem u Bratislavy stáli lidé z opoziční krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), jejíž představitele někteří slovenští politici označují za fašisty. Zmíněnou blokádou hraničního přechodu vyvolala podle účastníků skutečnost, že stát nesplnil předpokládaný termín zavedení takzvané chytré karantény místo izolace obyvatel Slovenska po jejich návratu z ciziny ve státních zařízeních. Chytrou karanténu, tedy dvoutýdenní domácí izolaci s možností kontroly jejího dodržování prostřednictvím mobilního telefonu, Bratislava mezitím spustila jen v omezeném režimu a jen při návratu Slováků do vlasti přes vybrané trasy včetně hraničního přechodu s Českem Drietoma-Starý Hrozenkov. Majitelé fitness center zase původně ohlásili na pondělí blokádu dálnice D1 do Bratislavy kvůli tomu, že z důvodu karanténních omezení ještě nemohli na rozdíl od jiných podnikatelů znovu otevřít. Od blokády v ranní dopravní špičce nakonec upustili a protestovali pouze pomalou jízdou, v koloně bylo i vozidlo s označením LSNS. Matovič je dopředu varoval, že v případě blokády navrhne změnou zákona takovéto jednání označit za trestný čin. Zástupce fitness center nakonec přijal na setkání v budově úřadu vlády. Média mezitím upozornila, že Matovič ještě jako opoziční politik na sociální síti v minulosti schvaloval blokádu silnice v Bratislavě nespokojenými farmáři. Premiér nyní tvrdil, že tehdy šlo o krátký protest zemědělců a že na pondělí původně plánována blokáda zmíněné dálnice měla trvat šest hodin.