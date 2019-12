Bolívie vydala zatykač na exprezidenta Moralese. Viní ho ze vzpoury a terorismu

LA PAZ Bolivijská prokuratura vydala zatykač na exprezidenta Eva Moralese kvůli obvinění ze „vzpoury a terorismu“. Informoval o tom místní deník El Deber. Morales stál v čele Bolívie od roku 2006 do letošního listopadu, kdy pod tlakem demonstrací a velení armády podal demisi. Poté utekl do Mexika a od minulého týdne žije v Argentině, obě země mu udělily politický azyl.

Bolivijská prezidentka Jeanine Áňezová, která převzala vedení země v listopadu se souhlasem ústavního soudu po demisích nejvyšších ústavních činitelů, hovořila o zatykači na Moralese už o víkendu. „Nikdy nic nerespektoval, ani ústavu, takže když se vrátí, bude se zodpovídat justici,“ uvedla v sobotu Áňezová.



Bolivijská vláda viní Moralese ze vzpoury kvůli tomu, že po útěku do Mexika podněcoval své příznivce k nepokojům a blokádám měst s cílem svrhnout nynější vládu. Podle ministra vnitra Artura Murilla to dokládá nahrávka Moralesova telefonátu s jedním z organizátorů protestů, Faustinem Yucrou Yarwim; i na něj dnes prokuratura vydala zatykač. Kvůli podněcování k protestům a blokádám podala vláda na Moralese i stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu, kde ho viní ze zločinů proti lidskosti.



Blokády, které prováděli Moralesovi příznivci minulý měsíc, odřízly obyvatele od zásobování. Při střetech s Moralesovými odpůrci a s bezpečnostními složkami zemřely od vypuknutí nepokojů 20. října přes tři desítky lidí. Protesty v ulicích zažehly prezidentské volby, v nichž podle nejvyššího soudu vyhrál už v prvním kole opět Morales. Opozice i mise Organizace amerických států (OAS) ale označily volby za zmanipulované.

Morales byl od ledna 2006 prvním indiánským prezidentem Bolívie a zprvu se těšil široké podpoře obyvatel. Posléze ale čelil kritice mimo jiné za autoritářství; nejprve prosadil změnu ústavy, aby mohl zastávat dva mandáty v řadě, a v roce 2017 i toto omezení zrušil s pomocí ústavního soudu, protože příslušnou změnu ústavy předtím voliči v referendu odmítli.

Nepokoje v Bolívii víceméně utichly koncem listopadu poté, co parlament, v němž má většinu Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS), schválil vládou navržený zákon o nových volbách. Jejich termín zatím není znám, zřejmě budou ale někdy v dubnu. Vyhlásit je má volební soud, do něhož by měli být brzy jmenováni noví členové.

V nových volbách Morales (60) už kandidovat nesmí. Vedení jeho strany MAS ho nicméně tento měsíc jmenovalo šéfem své volební kampaně. I proto se zřejmě exprezident přemístil z Mexika do Argentiny, sousedící s Bolívií, aby měl blíže ke svým příznivcům.