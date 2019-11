Na vítězné písně je zatím brzy. Morales se možná ještě vrátí, řekl LN rodilý Bolivijec

SANTA CRUZ / PRAHA Za poslední tři týdny se toho v Bolívii stalo tolik, co se jinde nepovede za desítky let. Jedenáctimilionová země rychle přišla o všechny ústavní činitele a důvod byl až překvapivě jednoduchý – zmanipulované volby. „Před třemi týdny se konaly prezidentské volby a očividně měla navrch opozice. Potom se kamery, které sledovaly sčítání hlasů, několikrát za sebou vypnuly a lídrem byl najednou Evo,“ popsal pro LN Bolivijec ze Santa Cruz William McKenney.

Evo Morales byl až do neděle prezidentem Bolívie, a to po dobu čtrnácti let. 20. října usiloval už o čtvrtý mandát. To se ale přepočítal. Velká města jako Santa Cruz prohlásila volby za zmanipulované a od té doby jsou ve stávce. Minulou neděli pak hlasování za falešné prohlásila i Organizace amerických států (OAS).

Ta požadovala opakování voleb, k čemuž Morales nakonec svolil. Jenže armáda ho mezitím vyzvala ke složení mandátu. Na dvě desítky lidí z Moralesovy strany Hnutí za socialismus (Movimiento al Socialismo, MAS) rezignovalo, včetně viceprezidenta, šéfů parlamentu, senátorů, guvernérů i starostů. Vzápětí odstoupil i on.



„Jenže nebyl nikde k nalezení. Skrýval se v departementu Cochabamba v provincii zvané Chapare. Řekl totiž, že odstupuje, ale nepodepsal rezignační dopis,“ upozorňuje McKenney.

Včera Morales nakonec dle očekávání zemi opustil a odletěl do Mexika, které mu – jakožto země s levicovým směřováním – poskytlo politický azyl. Na Twitteru však dosavadní bolivijský lídr napsal, že se vrátí, a to „s větší silou a energií“.

„Je to možné. Něco podobného se stalo ve Venezuele. Na vítězné písně je tak zatím brzy. Dokud opravdu neodejde z úřadu nebo lépe neskončí ve vězení,“ doufá obyvatel Santa Cruz.



Zemi zatím dočasně vede druhá místopředsedkyně Senátu Jeanine Áňezová, o moc se však hlásí i opozice. Venezuelského opozičního lídra Juana Guaidóa v Bolívii připomíná Luis Fernando Camacho ze Santa Cruz, známou tváří opozice je podle McKenneyho i Marco Pumari z města Potosí.

Camacho bývá označován za „bolivijského Bolsonara“ s odkazem na krajně pravicového prezidenta Brazílie. Feministky mu pak přezdívají „Macho Camacho“. Bolívie by tak vyměnila svého „Madura“ (autoritářský prezident Venezuely – pozn. red.) za „Bolsonara“.

Levicové vlády v zemích, jako je Kuba, Venezuela, Nikaragua, Mexiko a nyní i Argentina, proto mluví v souvislosti s Bolívií o puči. Brazílie nebo Chile s ústavou ještě z dob diktátora Augusta Pinocheta naopak v Bolívii vidí možný vzor pro další země Latinské Ameriky. Nespokojenost ale podle obyvatele Santa Cruz panuje všude. „Prakticky v celé Jižní Americe je chaos. V Chile, Brazílii, Nikaragui. Peru je plné venezuelských uprchlíků a je zde nyní vysoká kriminalita. A v Argentině se vrací k moci perónisté,“ upozorňuje William McKenney. Obavy má tak nejen o svou domovinu, ale o celý kontinent.