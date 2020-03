Obává se královna koronaviru? Alžběta II. si na udílení vyznamenání neobvykle oblékla rukavice

93letá panovnice v úterý v Buckinghamském paláci slavnostně předávala různým osobnostem Řády britského impéria. Během ceremonie královna osobně připíná vyznamenaným medaile a ti si s ní poté také potřesou rukou. Obvykle při udílení řádů žádné rukavice nemívá, letos ale jako součást svého oblečení zvolila dlouhé bílé rukavice. Vzhledem k světovému šíření nového koronaviru tento královnin krok vyvolal velkou pozornost a spekulace, jestli se jednalo o opatření spojené s virem.

Buckinghamský palác to ale odmítl potvrdit. Ani neuvedl, jestli je to úplně poprvé, kdy si královna pro tuto příležitost rukavice oblékla. Její oblečení nekomentoval, napsal server Independent.

Podle ABC News královna nosí rukavice při jiných příležitostech běžně, na tomto typu ceremonie jsou nicméně krajně neobvyklé. „Toto je poprvé, co si pamatuji, a to o královské rodině informuji 30 let, kdy si Její výsost oblékla rukavice pro udílení vyznamenání,“ řekl pro ABC zpravodaj ke královské rodině Robert Jobson. „Je zřejmé, že tak jednala na doporučení a její doktoři nechtějí nic riskovat.“

V Británii bylo ve středu 53 potvrzených případů výskytu koronaviru.

Udílení vyznamenání v Buckinghamském paláci není jediným momentem, kdy koronavirus mohl ovlivnit oficiální jednání, epidemie již začíná ovlivňovat etiketu na celém světě. Lidé především hledají nové způsoby, jak se navzájem zdravit, při kterých by limitovali fyzický kontakt. Hledají se způsoby, jak se vyhnout klasickému podání ruky či zdravení se polibkem na tváře.



Německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer v neděli 2. března na setkání ohledně migrace odmítl z hygienických důvodů podání ruky od německé kancléřky Angely Merkelové. Gesto, které by bylo jinak považováno za krajně neslušné, ale kancléřka s úsměvem přijala a jeho přístup ocenila.

Francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran mezitím podle CNN v sobotu doporučil omezení fyzického kontaktu, které se týká „la bise“, tedy polibku na tvář, který je běžným pozdravem ve Francii.

Na sociálních sítích tak lidé sdílejí nové způsoby, jak se přivítat s ostatními. Doktroka Sylvie Briandová, ředitelka oddělení pro pandemie a epidemie ve Světové zdravotnické organizaci, na twitteru sdílela tipy na alternativy k podání ruky, jako například úklon se spojenými dlaněmi či dotyk lokty.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ

Velký ohlas na twitteru mezitím sklidilo video mladíků z čínského Wu-chanu, kteří v podmínkách všeobecné opatrnosti vynalezli jednoduchý pozdrav, při kterém se místo stiskem ruky přivítají kotníky.



People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H