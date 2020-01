‚Neměli jsme jinou možnost.’ Princ Harry promluvil o odchodu od královského dvora

Princ Harry v neděli poprvé promluvil na veřejnosti o událostech v rámci britské královské rodiny a jeho odchodu ze služeb královny. Podle něj mu „nezbyla jiná možnost“.

„Bohužel to dál nebylo možné,“ uvedl princ Harry na charitativním večeru. Bylo to jeho první veřejné vystoupení od momentu, kdy společně se svou chotí oznámili, že se chtějí zbavit role „předních členů královské rodiny“.



„Mohu si jen představovat, co všechno jste slyšeli v posledních týdnech. Chci, abyste slyšeli pravdu ode mě, ne v roli prince nebo vévody, ale od Harryho,“ pronesl druhorozený syn prince Charlese a princezny Diany. V projevu před zástupci své charitativní organizace na podporu lesothských dětí Sentebale Harry podle agentury Reuters řekl, že svůj odchod ze služeb královny plánoval jinak.



Vévoda ze Sussexu během svého projevu řejk, že s Meghan nalezl „lásku a štěstí, o nichž doufá, že vydrží až do konce života“. Dodal ale, že jeho rozhodnutí neznamená odchod ze země.

„Spojené království je můj domov a místo, které nade vše miluji. Na tom se nikdy nic nezmění,“ sdělil publiku Harry. Společně s Meghan prý touží po „klidnějším životu“. Přesto prý princ cítí tlak, protože „za sebou nechává svou rodinu“.

Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že princ Harry a jeho choť Meghan už nebudou disponovat titulem královská výsost, nebudou plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků.

Novomanželé princ Harry a Meghan.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, což jsou tituly, které dvojici zůstávají, se na tom dohodli s královnou Alžbětou II. Harry a Meghan předtím oznámili, že chtějí své povinnosti omezit, finančně se osamostatnit a žít střídavě v Británii a Severní Americe.

„Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné,“ řekl princ, který zůstává šestým v pořadí následnictví na britský trůn.

„Přijal jsem to s vědomím, že to nic nemění na tom, kdo jsem nebo jak jsem oddaný. Ale doufám, že snadněji pochopíte, k čemu jsme dospěli, že si nechám odstup od všeho, co jsem znal, abych učinil krok směrem k tomu, co bude doufám pokojnější život,“ prohlásil Harry.