Brazilským prezidentem bude Bolsonaro, podle odhadů získal přes 55 procent

Vizitka Jaira Bolsonara Vizitka Jaira Bolsonara (63), který byl podle prvních odhadů zvolen novým brazilským prezidentem: Bolsonaro platí za politika s krajně pravicovými názory, přezdívá se mu brazilský Trump. V politice začínal jako radní Ria de Janeiro v roce 1988, od roku 1991 je federálním poslancem. Za 30 let politické kariéry vystřídal téměř deset pravicových stran, letos vstoupil do Liberálněsociální strany (PSL), které je nyní předsedou. V prezidentských volbách kandidoval za koalici nazvanou Brazílie nade vše, Bůh nade vše.

Proslul řadou kritických výroků na adresu etnických menšin, žen či homosexuálů. Za urážku poslankyně dostal pokutu a za kritiku Afroameričanů si vysloužil obvinění z rasismu. Jeho radikální postoje byly zřejmě i důvodem, proč ho začátkem září na volebním mítinku jeden z jeho odpůrců pobodal. Bolsonaro skončil s vážným zraněním v nemocnici, odkud byl propuštěn týden před začátkem prvního kola prezidentských voleb. I z nemocničního lůžka ale vedl kampaň přes sociální sítě.

V předvolební kampani Bolsonaro slíbil nižší daně, liberalizaci držení zbraní či snížení věkové hranice pro ukládaní trestů vězení (ta je nyní 18 let). Na svém twitterovém účtu také před druhým kolem voleb slíbil, že jako prezident sníží počet ministerstev, zprivatizuje státní podniky a bude "bojovat s podvody" v sociálním programu Bolsa Familia. Tento program, česky Rodinná kapsa, funguje již od roku 2003 a stát jím pomáhá sociálně slabým rodinám.

Svou image se na závěr kampaně snažil vylepšit tím, že v televizním rozhovoru označil své dřívější výroky kritické vůči ženám či homosexuálům za "fake news", tedy falešné zprávy. V prvním kole voleb dostal hlasy 46 procent zúčastněných voličů, což bylo více hlasů, než se původně očekávalo. Podle analytiků si voliče získal právě svou tvrdou linií, od níž lidé očekávají úspěšný boj s vysokou kriminalitou a korupcí. Odpůrci Bolsonara, kteří ho označují za rasistu a machistu, se v souvislosti s jeho zvolením naopak obávají přílišného vlivu armády. Do druhého kola postoupil společně s levicovým kandidátem Fernandem Haddadem.

Potomek italských přistěhovalců Jair Messias Bolsonaro se narodil 21. března 1955. Vystudoval vojenskou akademii v Riu de Janeiro. V armádě dosáhl hodnosti kapitána a působil u parašutistů.

V roce 1986 strávil dva týdny ve vězení za novinový článek, v němž kritizoval nízké platy v armádě. Jako bývalý voják se pochvalně vyjadřuje také o brazilské diktatuře z let 1964 až 1985. Za viceprezidenta si vybral penzionovaného generála Hamiltona Mouraa, rovněž zastánce tvrdé linie.

Je potřetí ženatý a má pět dětí.