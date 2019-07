‚Nechceme střet, ale nehodláme tolerovat ilegální činy.‘ Británie vyzvala Írán k propuštění tankeru

„Loď byla zadržena pod chybnou a nelegální záminkou, Íránci by měli ji i posádku okamžitě propustit. Nechceme střet s Íránem, ale zadržet loď, která se věnuje legitimnímu obchodu na mezinárodně uznávané trase je nepřijatelné a vytváří to velké napětí,“ sdělil mluvčí Mayové.



Premiérka v pondělí vede jednání výboru pro krizové situace COBRA. Její mluvčí řekl, že se hovořilo o možnosti ujistit uživatele obchodní trasy a o jejím monitorování.

Íránský vládní mluvčí prohlásil, že zadržení lodě je legální opatření, které bylo nezbyté k „zajištění regionální bezpečnosti“.

Plavidlo Stena Impero plulo pod britskou vlajkou a je majetkem švédského rejdařství Stena Bulk. Íránské revoluční gardy páteční zadržení zdůvodnily tím, že plavidlo nerespektovalo zásady námořní plavby.

First pictures inside the British-flagged oil tanker Stena Impero that was captured on Friday by Iran.



