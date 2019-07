Americká vojenská loď sestřelila íránský bezpilotní stroj, přiblížil se na necelý kilometr

Trump řekl, že íránský dron se přiblížil k výsadkové lodi USS BOXER, čímž ohrozil bezpečnost nejen plavidla, ale také posádky. Prezident uvedl, že Američané před sestřelem, který označil za obrannou akci, opakovaně vyslali k íránskému bezpilotními stroji výzvy, aby se vzdálil.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem jsou dlouhodobě vypjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu. Íránské gardy navíc na konci června sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.

News: Trump says USS Boxer took defensive action against an Iranian drone which came within 1,000 yards of ship and ignored multiple calls to stand down.



