Nenaleťte Trumpovi, vyzývají americké kongresmanky. ‚Jen odvádí pozornost od chaosu’

Washington Výpady amerického prezidenta Donalda Trumpa proti čtveřici členek Sněmovny reprezentantů mají odvést pozornost od jeho chybné politiky a špatného vedení úřadu. V pondělí to prohlásila jedna ze čtveřice jiné barvy pleti Ayanna Pressleyová. Spolu s ní před novináře předstoupily i ostatní - Alexandria Ocasiová-Cortezová, Ilhana Omarová a Rashida Tlaibová - a vyzvaly Američany, aby na tuto taktiku „nenaletěli“.

Všechny jsou americké občanky, tři z nich narozené v USA, Omarová v Somálsku, ale s americkým občanstvím od roku 2000.



Trump na jejich předchozí kritiku Bílého domu reagoval výzvami, že nemají v USA poučovat a pokud se jim tam nelíbí, mohou se vrátit do rozvrácených a zločinem zamořených zemí svého původu. Kritici tato slova označili za rasistické a xenofobní.

Aféra pokračuje a Sněmovna reprezentantů chce hlasovat o rezoluci, která Trumpovy výroky odsoudí.

Čtyři ženy v pondělí sdělily, že pozornost se musí zaměřit na Trumpovu politiku, ne na jeho slova. „Je to pouze odvádění pozornosti od chaosu a zkažené kultury jeho administrativy odshora dolů,“ sdělila Pressleyová. Omarová a Tlaibová zopakovaly předchozí výzvy k zahájení procesu Trumpova odvolání.

Pressleyová prohlásila, že prezidentova snaha umlčet její skupinu je marná a že jde o víc než čtyři osoby. „Naše ‚četa‘ je velká, zahrnuje ty, kdo usilují o vytvoření rovnoprávnějšího a spravedlivějšího světa,“ řekla. Všechny čtyři ženy jsou ve Sněmovně reprezentantů nováčky, zvoleny byly loni a často vystupují společně, takže se o nich někdy hovoří jako o četě.

Na tiskové konferenci nabádaly, aby se lidé zaměřili na skutečné problémy, jako jsou útoky střelnými zbraněmi, zdravotní péče nebo zacházení s uprchlíky na americko-mexické hranici.

„Upírají se na nás zraky historie,“ sdělila Omarová při zmínce o „masových deportačních raziích a porušování lidských práv na hranici“. Trumpovy „zjevné rasistické útoky“ na čtyři ženy barevné pleti označila za program „bělošských nacionalistů“. Prezidentovi podle ní nejde o nic jiného než o rozdělení země.

Aféra začala v pátek

Tlaibová, narozená v rodině palestinských uprchlíků, řekla, že Trump pokračuje ve svém rasistickém a xenofobním scénáři. „Pořád nám jde o to, aby se zodpovídal podle zákonů této země,“ řekla.

Ocasiová-Cortezová, která má portorické kořeny, mluvila o své první návštěvě Washingtonu ve svém dětství a prohlásila, že by lidé měli mladým dát najevo, „že bez ohledu na to, co říká tento prezident, tato země patří“ jim. „Neopouštíme věci, které máme rádi, slabé povahy a vůdci zpochybňují loajalitu k naší zemi, aby se vyhnuli zpochybňování své politiky a debatě o ní,“ řekla.

Aféra se rozhořela v pátek, kdy čtveřice v jednom z výborů sněmovny referovala o podmínkách v záchytných zařízeních pro uprchlíky, jež poslankyně navštívily.

Trump ve svých výpadech pokračoval i v pondělí, když o Omarové prohlásil, že patří ke stoupenkyním Al-Káidy. Omarová na to reagovala sdělením, že to nestojí za odpověď. Trump v Bílém domě také řekl, že mnoho lidí s jeho výroky souhlasí.

Podle CNN případ odhaluje situaci, v níž se USA ocitly: půlka Ameriky je nad Trumpovými výroky v šoku, druhá mlčí. Ze strany demokratů se ozývá jednoznačná kritika a ne všichni republikáni s Trumpem souhlasí. Senátor Mitt Romney považuje Trumpova slova za „zničující, nedůstojná a rozvratná“.