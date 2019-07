Trump podle informací z uniklé depeše íránskou dohodu zrušil ze záště k Obamovi

Londýn Americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu ze zlomyslnosti vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, který ujednání s Teherán uzavřel. Napsal to britský deník Mail on Sunday, který tak zveřejnil další část uniklých diplomatických depeší kritických vůči Trumpově administrativě, které bývalý britský velvyslanec ve Spojených státech Kim Darroch poslal do Londýna.

Darroch kvůli aféře tento týden rezignoval, neboť prohlásil, že v dané situaci nemůže svou funkci vykonávat. Britský velvyslanec v USA Darroch po úniku depeší a kritice od Trumpa odstoupil Trump dohodu s Íránem dlouhodobě kritizoval jako nedostatečnou, neboť by podle něj nezabránila Teheránu vyvinout jaderné zbraně. Loni v květnu se tehdejší britský ministr Boris Johnson, který se nyní uchází o premiérský úřad, vydal do Washingtonu, aby Trumpa zkusil přesvědčit, aby od dohody neodstupoval. Spojené státy i tak smlouvu vypověděly. Darroch poté Johnsonovi do Londýna napsal, že se zdá, že republikán Trump jedná z osobních důvodů, protože s dohodou svého demokratického předchůdce nesouhlasí. Poukázal na to, že mezi prezidentskými poradci panují rozpory a že Bílý dům nemá žádnou bezprostřední strategii, co po odstoupení od dohody dělat. V depeši Darroch uvádí, že administrativu zachvátil diplomatický vandalismus, který má očividné ideologické a osobní důvody. „Byla to Obamova dohoda,“ citoval nedělník bývalého velvyslance. Dohoda, kterou v roce 2015 uzavřely s Íránem vedle USA také Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírnila protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu. Darroch v depeších, jejichž část Mail on Sunday zveřejnil poprvé před týdnem, za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že Trump je „nestabilní“ a „neschopný“ a jeho vláda „nešikovná“ či „naprosto nefunkční“. Trump po zveřejnění těchto zpráv začal ambasadora kritizovat a prohlásil, že s ním USA již nebudou spolupracovat. Diplomat, jehož i po Trumpově reakci podržela ve funkci dosluhující premiérka Theresa Mayová, ve středu ohlásil rezignaci. Britské úřady se mezitím snaží vypátrat, kdo za úniky stojí. Nedělník nyní zveřejnil další část depeší, a to i přes to, že policie naznačila, že takovým krokem by novináři mohli porušit zákon o utajovaných skutečnostech. Žurnalisté, ale i přední politici nicméně přístup policistů považují za nepřípustné zastrašování tisku.