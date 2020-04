Britové navrhli ‚imunitní certifikát‘. Mohl by umožnit lidem opustit karanténu a žít bez omezení

NEW YORK Velká část světové populace je nyní ovlivněna omezením pohybu, které jí znemožňuje normálně fungovat. Spojené království nyní přišlo s nápadem vydávat lidem, kteří už nemoc prodělali, takzvaný imunitní certifikát.

Většina expertů včetně řady českých virologů se shoduje na tom, že nejlepší cestou ven ze současné situace je především masivní testování. Spolehlivé testy by totiž měly odhalit i takové případy, kdy člověk nákazu prodělal, byť se u něj nevyskytly příznaky. Ačkoliv zatím není jasné, jaké následky nemoc Covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, zanechává, podle odborníků by měli vyléčení pacienti disponovat alespoň částečnou imunitou.

Další odborníci, včetně české expertky na výzkum virů Vandy Boštíkové z královéhradecké Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, zase spoléhají na represivní epidemiologická opatření a především vývoj očkovací vakcíny. „Osobně bych důvěřovala v tuto chvíli hlavně chytré karanténě, preventivním a represivním epidemiologickým opatřením a posléze masivní očkovací kampani, “ uvedla Boštíková pro server Novinky.cz.

Ve Spojeném královstí si ale experti v čele s ministrem zdravotnictví Mattem Hancockem pohrávají s myšlenkou udělovat lidem, kteří jsou prokazatelně vyléčení, takzvaný certifikát imunity neboli imunitní pas. Ten by jim umožňoval prokázat se jím například na letištích, ale i u zaměstnavatelů či policie.

„Snažíme se vyvinout jakýsi imunitní certifikát. Ten by mimo jiné prokazoval, že nemoc prodělali, a tudíž mají v těle vytvořeny alespoň nějaké protilátky. Takový člověk by se díky tomu mohl mnohem rychleji vrátit do normálního života,“ uvedl podle CNN Hancock. Pro BBC pak dodal, že by tento „průkaz“ mohl být vydáván ve formě náramku.

Podle ministra je zatím ale moc brzy na to, aby bylo jasné, zda nemoc Covid-19 po svém odeznění skutečně zanechá v těle dostatek protilátek, takže idea je zatím pouze předběžným návrhem.

Server Lidovky.cz požádal o názor na možné zavedení těchto průkazů na našem území české ministerstvo zdravotnictví, odpověď však do uzávěrky textu nebyla k dispozici.

Rozdělí certifikáty společnost?

Jednou z výzev, které by zavedení tohoto průkazu mohly stát v cestě, je nalezení spolehlivého testu, který by prokázal, že si tělo pacienta vytvořilo dostatečnou úroveň imunity. Test by navíc museli zdravotníci být schopni provádět u velké části populace najednou.

Britská vláda byla v posledních dnech často kritizována za nedostatečnou testovací kapacitu pro testování výskytu nemoci Covid-19, takže je otázkou, kdy by mohly být k dispozici kapacity na testování množství protilátek v těle.

Hancock pro britskou televizi ITV uvedl, že zatím neví o žádném spolehlivém testu na výskyt protilátek v těle.

Dalším problémem je, zda by tyto certifikáty nevytvořily něco jako „rozdvojenou společnost“. Tedy aby jedná část veřejnosti nemusela zůstat doma, protože si nevytvořila dostatečnou imunitu (například protože nebyla koronavirem vůbec nakažena), zatímco druhá bude po prodělání nemoci mít možnost se zapojit do běžného života.

„Idea zavedení imunitních pasů je velice chytrá, zatím ale vědci mají před sebou velkou spoustu práce, abychom je mohli zavést,“ uvedl Hancock. „Až budeme mít jistotu, že si tělo po prodělání nemoci vytvoří dostatek protilátek, toto opatření zavedeme,“ dodal.