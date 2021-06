VARŠAVA Běloruský novinář Raman Pratasevič se stal figurkou v propagandistické válce. Poté co byl před pár týdny unesen z letadla a zatčen, vystoupil minulý týden v obsáhlém rozhovoru pro státní televizi, kde očernil opozici a chválil diktátora Alexandra Lukašenka. Jeho rodiče, Natallja a Dzmitryj Pratasevičovi, věří, že jeho „doznání“ bylo vynuceno i mučením. Sami loni v srpnu utekli mimo dosah Lukašenkovy vlády do Polska.

Lidovky: Jak to s Ramanem vypadá teď? Pouštějí k němu advokáty a lékaře?

Dzmitryj: S advokáty je to sporadické, teď je k němu jedenáct dnů nepustili. (po rozhovoru ale návštěva proběhla – pozn. red.) Ne že by to odmítali, ale vždy se domluví termín, který pak z nějakých důvodů padne.

Lékaře k němu doteď nepustili. Nevíme, v jakém je nyní zdravotním stavu, jak se cítí, ani zda je třeba možné mu do věznice poslat nějaké věci.