170 milionů kamer a kredity podle chování. Čínský Velký bratr bude sledovat všechny, i zahraniční firmy

PEKING/PRAHA Vaše reputace je v sázce každý den. Sledují vás tisíce kamer a pokud přejdete na červenou, přijdete o kredity. Nemáte-li dobrý kredit, nemůžete cestovat, nemůžete pracovat na lepších pracovních pozicích. Čínský Velký bratr bude sledovat všechny od roku 2020. A to dokonce i evropské firmy.

Od roku 2014 začala čínská vláda po celé zemi umisťovat více než 170 milionů bezpečnostních kamer, které obsahují technologie na rozpoznávání obličejů. Vláda tak získá rozsáhlý státní systém, jenž dokáže sledovat všech téměř 1,4 miliardy Číňanů. Díky zapojení umělé inteligence či například inteligentních brýlí by měl do začátku roku 2020 každý občan Číny získat určité hodnocení na základě svého chování, tedy slovy čínské vlády – sociální kredit.



Bodové hodnocení jedince se bude sestavovat na základě jeho jednání v různých situacích. Přesná metodika zůstává tajemstvím. Celkové skóre však budou ovlivňovat všemožné přestupky – od špatného řízení auta a přecházení mimo přechod nebo na červenou přes kouření v nekuřáckých zónách, online zveřejňování falešných zpráv až po to, zda jedinec dává přednost dováženému zboží před tím vyrobeným v Číně nebo si pořizuje kvanta videoher.

Kdo bude mít skóre příliš nízké, bude mít například problém sehnat letenku, pronajmout si dům, získat přístup k vysokorychlostnímu internetu, vzít si půjčku či se ucházet o manažerské posty. Děti nebudou přijaty na prestižní vysoké školy. Naopak jedinci s vysokým počtem bodů získají řadu benefitů, jako jsou slevy v internetových obchodech, lepší umístění v seznamce či kratší čekací lhůty na zákrok v nemocnici.

Systém sociálního kreditu již funguje v několika městech. A zasáhl již do života milionů lidí. Podle zprávy čínského úřadu, který sociální kredit spravuje, z března letošního roku byl na základě sociálního kreditu 17,5 milionům lidí zakázán nákup letenek a 5,5 milionům nákup jízdenek na vlak. A podléhají mu nejen osoby, ale i čínské firmy. Od začátku roku 2020 mu však budou podléhat i zahraniční firmy.

Neuniknou ani firmy

Podle posledních statistických údajů ale evropské firmy působící v Číně nejsou na přechod na sociální kreditový systém připraveny, přestože by je nástup nového systému mohl ohrozit. „Korporátní sociální kreditový systém může znamenat pro řadu společností konec a je hluboce znepokojující, nakolik je komunita evropských podniků nepřipravená,“ sdělil Jörg Wuttke z Obchodní komory EU serveru dw.com.

Zavedení systému přitom není ničím, co by mohlo firmy zaskočit. Ústřední výbor Komunistické strany Číny již v dubnu letošního roku představil vizi databáze zahraničních společností, ve které budou dohledatelné informace o „registraci, licencích, pokutách, výskytu na černých listinách, platbě daní, poplatcích za registraci, skladování a logistice“. Vláda tak prakticky bude vědět cokoliv o fungování společnosti, na základě čehož udělí společnosti kredit.

„Je to velmi, velmi mocný nástroj regulace, kontroly a především směřování společností žádoucím směrem,“ uvedl pro Reuters Björn Conrad ze společnosti Synolytics. „Firmy již nemohou rozhodovat, co je legální, či není. Buď budou poslouchat, nebo nebudou na trhu.“

Podle informací Obchodní komory EU bude Peking hodnotit evropské společnosti v 30 různých oblastech, které se dotknou prakticky všech aspektů podnikání od daní až po enviromentální politiku. Negativní hodnocení by mohlo firmu nejprve zasáhnout pokutami, následně by mohla přijít o čínské subdodavatele a v případě velkých prohřešků by firma mohla přijít o povolení podnikat v zemi.

„V současnosti již tato pravidla platí pro všechny čínské společnosti a z pohledu čínské vlády tak neexistuje jediný důvod, proč by měly mít zahraniční společnosti výjimku,“ uvedl pro média Steve Tsang z University of London. „Navíc zahraniční společnosti jsou zvyklé měnit svou politiku a přijímat restrikce ze strany čínské vlády, které by nepřijaly nikde jinde. Mají dobrý důvod působit v Číně a tak je systém sociálního kreditu jen tak neodradí,“ dodal.