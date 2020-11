Progresivní demokraté pořádají hon na republikány, vznikají seznamy. Ti se nebojí a označují to za fašismus

Washington/Praha Zatímco Joe Biden vyzývá k jednotě Američanů bez ohledu na politickou orientaci, někteří jeho demokratičtí kolegové by chtěli ostrakizovat všechny podporovatele Trumpa. S takovou iniciativou přišel bývalý mluvčí Baracka Obamy Hari Sevugan, který reagoval na pobídku progresivní demokratky Alexandrie Ocasio-Cortezové. Republikáni z perzekucí strach nemají a tvrdí, že demokraté zachází příliš daleko.

Joe Biden poté, co ho média prohlásila za vítěze, přiběhl na pódium a vyzval všechny, aby se spojili a zakopali válečnou sekeru. Zatím to ovšem vypadá, že to nebude tak jednoduché. Alexandria Ocasio-Cortezová z progresivního křídla demokratů v pátek tweetovala. „Archivujete někdo Trumpovy pochlebovače pro případ, že by chtěli v budoucnu popřít nebo bagatelizovat jejich spoluvinu?“ napsala kongresmanka. „Vidím v budoucnu pravděpodobně mnoho smazaných tweetů, příspěvků a fotek,“ dodala Ocasio-Cortezová na Twitteru.

Iniciativa jménem Trump Accountability Project vzala její slova vážně. „Pamatujte na to, co udělali,“ píše skupina na svém webu a poukazuje například na Trumpovy tvrdé imigrační zákony, které rozdělily rodiny na hranicích či zpackané kroky při pandemii. „Neměli bychom dovolit uvedeným skupinám profitovat z jejich činů. Těm, kdo jej volili. Těm, kdo s ním vládli. Těm, kteří mu dávali finanční prostředky,“ uvádí iniciativa na svých stránkách.

Z Bílého domu je z podobných prohlášení cítit pachuť. „Je děsivé, že kongresmanka ve funkci provolává něco takového,“ řekl anonymní pracovník prezidentského sídla pro server Politico. „Věřím, že Trumpovi úředníci mohou mít budoucnost v politice i po něm, ale představa, že kongresmanka nás chce vyloučit ze společnosti a ostrakizovat, by měla Američany děsit. Může to začít Trumpovými úředníky, ale co když to u nich neskončí?“ vysvětlil své obavy zástupce Bílého domu.

Podle deníku New York Post se k iniciativě přihlásil bývalý mluvčí Baracka Obamy Hari Sevugan. „CNN právě zveřejnila, že zaměstnanci Bílého domu shánějí novou práci. Zaměstnavatelé by měli zvážit následky spojené s tím, že najmete někoho, kdo pomohl Trumpovi zaútočit na americké hodnoty,“ napsal Sevugan a odkázal na web projektu.

Sevugan potvrdil, že se skupina snaží vytvořit seznam těch, kteří „podporovali Trumpovu agendu“ a komentoval posty Ocasio-Cortezové slovy: „Právě jsme spustili Trump Accountability Project, aby každý, kdo pomohl Trumpovi podvracet Ameriku, byl zodpovědný za to, co udělal.“

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 6, 2020

Republikáni se ostrakizace nebojí a příliš vážně ji neberou. „Lidé se cítí plni naděje ohledně trajektorie republikánů, protože výsledky voleb byly velmi těsné, tedy i kdyby prezident prohrál, ukazuje to, že je zde hodně lidí jako my, přinejmenším těch, kteří nás podporují,“ řekl administrativní úředník republikánů. „Proto si myslím, že se můžeme cítit dobře ohledně pracovních příležitostí,“ dodal.



Dále poukazuje na to, že by podobné snahy mohly mít pro demokraty opačný efekt, protože jsou podle něj přehnané. Vedení seznamů se jmény protivníků označil za autoritářskou praktiku. „Je to doslova fašismus,“ doplnil.

Od iniciativy se nicméně již někteří demokraté distancovali. Kongresman Ro Khanna a blízký spolupracovník Bernieho Sanderse projekt odsoudil. „Je to házení přes palubu, a to nám nepomůže k vybudování pluralistické demokracie,“ napsal člen sněmovny reprezentantů na Twitter. Projekt pravděpodobně nepochází přímo z pera demokratů, kteří aktuálně vykonávají funkce. Jestli budou chtít slova iniciativy přenést v činy, zůstává zatím nejasné.